جوندوان يستبعد رونالدو من اختياراته لأفضل 3 لاعبين

استثنى رونالدو ولم يهتم به..

أخرج إلكاي جوندوان، لاعب مانشستر سيتي، كريستيانو رونالدو من قائمته لأفضل 3 لاعبين في العالم في الفترة الراهنة، في الوقت الذي وضع ليونيل ميسي على رأس لائحته المختارة.

وكان ميسي قد تُوِّج بجائزة الأفضل عن عام 2019 وكذلك الكرة الذهبية، بينما غاب الدون البرتغالي عن الجوائز بعد موسم لم يكن من الأفضل له رفقة فريقه الجديد يوفنتوس.

جوندوان وعبر حسابه على تويتر، أجاب على سؤال أحد المتابعين حول من هم أفضل 3 لاعبين في العالم حاليًا، ووضع ميسي في المرتبة الأولى وخلفه زميله في السيتي كيفن دي بروين وحلّ كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، ثالثًا.

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وعاش رونالدو في الفترة الأخيرة حالة مميزة للغاية بتسجيله 21 هدفًا خلال 22 مباراة بالدوري الإيطالي لهذا الموسم، مع تسجيله في 11 مباراة متتالية بالكالتشيو قبل إيقافه بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن يبدو أن هذا لم يكن شفيعًا له للتواجد في قائمة صاحب الـ31 عامًا.

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كما تطرق الدولي الألماني للحديث حول مستقبل زميله ليوري ساني، والذي بات على مقربة من مغادرة ملعب الاتحاد والعودة إلى ألمانيا من بوابة بايرن ميونخ، وتمنى جوندوجان استمرار مواطنه معه لفترة أطول داخل كتيبة بيب جوارديولا.

صاحب الأصول التركية كتب "سأكون سعيدًا إذا بقيّ زميلي لسنوات عديدة، سنرى ما سيحدث.".

أما عن فيروس كورونا، فكتب "أنا أقيم في المنزل، لكنها ليست عطلة بالنسبة لي حقًا أتمنى أن تكونوا بخير جميعًا. الأوقات الصعبة لكل منّا، يمكنني أن أقول شكرًا للأطباء والممرضين وموظفي المستشفيات على الرعاية الصحية. الإيجابية ستبقينا أقوياء وسنتغلب على المرض!.".

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد تم إيقافه لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، بينما عُطِلت الرياضة في إيطاليا لأجل غير مسمى مع تأجيل كأس الأمم الأوروبية لمدة عام لمنح الدوريات فرصة الاستئناف بعد التوقف المجهول إلى متى سيستمر.

