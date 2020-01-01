جوندوان: لا أرتاح لميسي وهذا ما تعلمته من كلوب وجوارديولا

الدولي الألماني يكشف الكثير عن أسراره الشخصية

أجرى النجم الألماني إلكاي جوندوان مقابلة حصرية مع شبكة DAZN وصحيفة "كيكر" الألمانية، كشف خلالها عن تفاصيل كثيرة في مسيرته، منها بدايته وكيف تحول من مهاجم صريح إلى مركز رقم (10)، وما تعلمه من يورجن كلوب أثناء العمل معه في بوروسيا دورتموند وبيب جوارديولا في تجربته الحالية مع مانشستر سيتي.

وقال الدولي الألماني "في شبابي كنت مهاجم طويل، ثم مع الوقت تراجعت إلى رقم 10 كما حدث مع نورمبرج, وقد بدأت حقًا في هذا المركز مع كلوب في بوروسيا دورتموند، وما زلت ألعب في الوسط حتى الآن، واعتدت على اللعب بمفردي في مانشستر سيتي، حيث أستطيع أن أرسل الكرات، وهذا يجعلني أشعر أنني بحالة جيدة وأموري على ما يرام".

وعن مباراته الأفضل، قال "هناك مباراة لكن لا أتذكر تفاصيلها، لكن الشعور الداخلي أنها كانت أفضل مبارياتي، كانت مباراة بين بوروسيا دورتموند وشتوتجارت عام 2012، انتهت بالتعادل 4-4، وكنت قد ساهمت في تقدم فريقي 2-0، ثم استبدلت بعد 60 دقيقة، للحفاظ على لياقتي في دوري الأبطال، لكن ما أتذكره أنني قدمت 60 دقيقة مثالية".

كما تحدث عن مركزه مع السكاي بلوز، قائلاً "هذا يتوقف على وجهة النظر، فأنا لا ألعب في مركز الظهير أو المهاجم لأنني ببساطة أعرف واجبات مركزي، لكن عندما تلعب بشكل مركزي، يحدث شيء ما في كل مكان في الملعب في الخلف والأمام واليسار واليمين، ويجب أن أكون في حالة من اليقظة والتركيز، ولهذا السبب أنظر دائمًا على كتفي لأفهم وأحلل الموقف لأجعل الأمور سهلة في وقت مبكر".

وأضاف "في هذا الموسم خضنا مباراة ضد ليستر سيتي، صحيح فزنا 3-1، لكن جيمس ماديسون لم يتركني أبدًا، حتى أنه كان يجبرني على تمرير الكرة بأسرع وقت ممكن، وهذا بسبب ضغط ليستر علينا، لذلك كنت أتواصل مع زملائي أكثر بالكرة، وعندما تسير الأمور على ما يرام، فلا تسمع صوتي، لكن عندما لا تكون الأمور كما أريد، أرفع نبرة صوتي قليلاً، لكن لا أصرخ في الوجه مباشرة مثل أولفير كان".

وتابع "لن أفعل ذلك أبدًا، لكني أتواصل مع زملائي، لأنني ألعب دورًا قياديًا لاسترجاع الكرة في المواقف الصعبة. أسلوب جوارديولا المتغير؟ هذا يعتمد على من يلعب بجواري، لكني لن أغير أسلوبي بشكل كلي، أريد أن أبقى صادقًا مع نفسي بطريقة ما، فلا أقوم بفعل أي شيء لا يمكنني القيام به، والمدرب يعرف ذلك عني، حتى لا أجرب الأشياء السحرية التي لا أقدر على فعلها، فقط أريد القيام بالأشياء البسطة التي أستطيع تنفيذها".

كما تحدث عن طريقة جوارديولا في تحليل منافسيه، بقوله "نحاول تحليل كل خصم، ولا نهتم ما إذا كان ليفربول أو فريق في الدرجة الثانية أو الرابعة، مع المنافسين المتوسطين تكون الأمور أسهل نوعًا ما، لأنهم يركزون بعض الشيء على الكرات الطويلة، لذا من الضروري تجنب المخالفات حول منطقة الجزاء، وتكون أيضًا الأمور رائعة عندما يرغب أحد المنافسين في لعب كرة قدم على الأرض".

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وأكمل حديثه عن بيب "نثق في قوتنا أمام كل المنافسين، ونناقش دومًا الأمور الإيجابية في الخصم بدلاً من السلبية، وهذا لأن بيب يرفع دائمًا شعار عدم التقليل من شأن أي خصم. جوارديولا كمدرب؟ إذا كان كل شيء جديدًا عليك، فسوف تكون مهمة فهمها أكثر صعوبة، ليس فقط على مستوى كرة القدم، لكن على المستوى الشخصي أيضًا، وهو السبب الرئيسي وراء انتقالي إلى مانشستر سيتي، وأنا سعيد بالطريقة التي تسير بها الأمور معه، سواء على المستوى الشخصي أو في الملعب".

وعن أول لقاء جمعه بالفيلسوف، قال "تحدثنا كثيرًا في اجتماعنا الأول عن كرة القدم، لكنه يحب الحديث عن الأمور الخاصة، ويسألني دائمًا في مناقشات فردية عن حال الأسرة وكيف تسير الأمور، وهذا أمر مهم بالنسبة له، فعندما عانى ابن دافيد سيلفا قبل عامين من مشاكل صحية، أثرت عليه وعانى كثيرًا، أما كمدرب، فيطلب الكثير من لاعبين، ويجب أن يكون الأمر كذلك لأننا نتحدث عن مدرب عالمي، وهذا بالكاد ما كان يفعله يورجن كلوب في بوروسيا دورتموند".



وعن أكثر لاعب شاب آثار إعجابه، قال "كان ماريو جوتسه، أتذكر عندما انتقلت من نورمبرج إلى دورتموند ورأيته للمرة الأولى، كنت أقول لنفسي .. أووو كيف يمكن قطع الكرة من هذا الصبي، كان على مستوى عالمي وهو بعمر 18 عامًا".

وبخصوص انسجامه السريع على أجواء البريميرليج، قال "لم أواجه أي مشكلة، كل ما في الأمر أنني أصبحت ألعب في مركز رقم 6، لم أكن أعتمد على الجانب البدني، لكن الآن تعلمت أن أكون عدوانيًا، أكثر لاعب تأثرت به؟ في شبابي كنت أحب أسلوب كاكا وما كان يفعله مع ميلان، كان ديناميكيًا بطريقة لا تصدق، حتى عندما تكون الكرة في حوزته، كان ينطلق بسرعة فائقة، وكل شيء كان يفعله بطريقة بسيطة للغاية، وحاولت تقليده فعلاً".

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وعن اللعب ضد ليونيل ميسي، فضحك ثم قال "لا أشعر بالراحة باللعب ضده، إنه لا يخسر الكرة ودائمًا يتخذ القرارات الصحيحة، لديك شعور دائمًا أنه عندما يقرر فعل ذلك، فيكون يريد التسجيل، لذلك عليك منعه من الحصول على الكرة".