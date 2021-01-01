جوندوان: كل ما أفكر به العودة سالمًا من التوقف الدولي!

تصريحات عقلانية للغاية..

عبّر إلكاي جوندوان، لاعب مانشستر سيتي، عن سعادته البالغة بعبور فريقه بوابة إيفرتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه يفكر حاليًا في فترة التوقف الدولي والعودة منها دون إصابات.

وكان جوندوان قد نجح في إحراز الهدف الأول للسيتي في الدقيقة 82 بعد محاولات طويلة لكتيبة بيب جوارديولا، قبل أن يتمكن كيفن دي بروينه من وضع الهدف الثاني ويحسم المباراة للنادي السماوي.

الآن يتوجه نجوم مانشستر سيتي إلى المنتخبات من أجل فترة التوقف الدولي، ويأتي جوندوان الذي أحرز هدفه السادس عشر هذا الموسم، على رأس قائمة منتخب ألمانيا.

الدولي الألماني بعد المباراة قال للصحافة "نحن لا نقدم دائمًا أفضل أنواع كرة القدم، لكن الأمر يتعلق بالبقاء في المباراة وإيجاد اللحظات المناسبة والتحلي بالصبر، أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من المباريات مثل هذه وعلينا أن نستعد جيدًا".

كما أضاف "حاولنا البقاء في المباراة ولحسن الحظ كان الأمر جيدًا بالنسبة لنا، أعتقد أننا عانينا قليلاً لإيجاد مساحات في الشوط الأول، لم نكن جميعًا في المراكز الصحيحة، وقدم إيفرتون أداءً جيدً ودافعوا جيدًا وهم فريق رائع".

وتابع جوندوان بقوله "كنا نعرف جيدًا أن علينا الكفاح قبل المباراة من أجل الفوز، وقد فعلنا وقدمنا أداءً جيدًا حقًا".

وواصل "الهدف التالي حاليًا هو أن نعود بصحة جيدة وفي أفضل حالة من التوقف الدولي، ثم نخوض مباراة كبيرة في ليستر".

وأتم "أعتقد أن توقيتي في التحرك بالهدف كان مثاليًا، لقد كان فوزًا رائعًا أستمتع به الآن، بذلنا جميعًا جهدًا شاقًا".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يمكنه تحقيق الرباعية التاريخية هكذا، حيث يتصدر الدوري الإنجليزي ووصل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس كاراباو، والآن نصف نهائي كأس الاتحاد.