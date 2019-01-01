جوميس يكشف حقيقة العودة إلى الدوري التركي عبر بوابة فنربخشة

رغبة نادي فنربخشة في التعاقد مع المهاجم الفرنسي الذي قدم موسم مميز رفقة الزعيم الهلالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

نقلت أحدى الصحف التركية توضيح اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميس لاعب نادي الهلال السعودي بشأن إمكانية العودة إلى الدوري التركي الموسم المُقبل.

العديد من التقارير أشارت إلى رغبة نادي فنربخشة في التعاقد مع المهاجم الفرنسي الذي قدم موسم مميز رفقة الزعيم الهلالي.

وبحسب ما نشرت صحيفة "فانتك" التركية فأن جوميس نفى وجود مفاوضات مع مسؤولي فناربخشة من أجل اللعب لهم الموسم المُقبل.

الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس الهلال السابق يوضح أسباب ضياع لقب الدوري من الفريق 🗣️ pic.twitter.com/ZqtMUndMwS — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 10, 2019

وأضاف اللاعب أن قلبه مازال متعلقًا بناديه السابق جلطة سراي الغريم التقليدي لفنربخشة على الصعيد المحلي التركي، مؤكدًا أن النادي مازال في قلبه.

وأنهى بافتيمبي جوميس تصريحاته ليؤكد على بقاءه في الدوري السعودي مع نادي الهلال الموسم المُقبل 2019\2020.

عموري يحضر مع الهلال معسكر الإعداد والرئيس الجديد يحسم موقفه

يُذكر أن جوميس قد سجل 21 هدفًا في بطولة دوري المحترفين السعودي الموسم الماضي احتل وصافة ترتيب هدافي البطولة.