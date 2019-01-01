جوميس: أنا حزين من الشلهوب لأنني فرنسي

المهاجم الفرنسي يداعب محمد الشلهوب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم فريق نادي الهلال السعودي، على مداعبة زميله وقائد فريقه محمد الشلهوب، بعد مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

مانشستر يونايتد حقق الفوز على باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليتأهل الفريق الإنجليزي إلى دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

جوميس نشر مقطع فيديو، يداعب خلاله محمد الشلهوب، حيث قال خلاله: "أنا حزين من الكابتن الشلهوب، لأنه شجع مانشستر يونايتد، ونشر العديد من الصور على إنستجرام وأنا فرنسي".

"أنا حزين من الكابتن الشلهوب، لأنه شجع مانشستر يونايتد ونشر العديد من الصور على انستجرام وأنا فرنسي" - جوميز 🎙️



😂😂 pic.twitter.com/k2Mg2kJ8E7 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 7, 2019

جاء ذلك في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع جوميس مع زملائه في نادي الهلال السعودي، حيث قام المهاجم الفرنسي بمداعبة القائد محمد الشلهوب.

جوميس يقدم مستوى رائع مع الهلال منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من جالطة سراي التركي.

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وكان الشلهوب قد احتفل بتأهل مانشستر يونايتد عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رد عليه جوميس بتعليق غاضب.