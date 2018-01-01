جوميز يصل إلى هدفه المئوي بقميص شتوتجارت

الألماني يواصل كتابة اسمه مع فريقه الأول

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

قاد الهداف المخضرم، الألماني ماريو جوميز، شتوتجارت للفوز على هيرتا برلين ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الألماني.

وسجل الدولي الألماني، هدفي شتوتجارت ليقلب تأخر فريقه لفوز على حساب فريق العاصمة، ويقود فريقه للخروج من مثلث الهبوط.

ووصل جوميز إلى الهدف رقم 100 مع شتوتجارت في جميع المسابقات سجلهما خلال ولايتين بقميص الفريق الأحمر والأبيض.

وجاءت أهداف اللاعب الألماني البالغ 33 عامًا، خلال 188 مباراة في جميع المسابقات، محلياً و أوروبياً.

وسبق لجوميز أن لعب لأندية بايرن ميونيخ وفولفسبورج وفيورنتينا الإيطالي، وبيشكتاش التركي، حيث يعد البافاري الفريق الذي هز معه الشباك برصيد 113 هدفًا.

ونجح جوميز سابقًا في قيادة شتوتجارت للفوز بلقب الدوري الألماني موسم 2006-07، لينتقل بعدها للبافاري، ليحقق معهم كافة الألقاب، كما أعاد بيشكتاش التركي لتحقيق لقب الدوري بعد سنوات من الغياب موسم 2015-16.

فن اختيار اللحظات المناسبة لالتقاط الصور! 📸⏱️ pic.twitter.com/VOjapytVKK — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2018

وحقق جوميز لقب الهداف سابقًا في الدوري الألماني موسم 2010-11، والدوري التركي 2015-16، وكأس تركيا موسم 2014-15، وكذلك كأس ألمانيا موسم 2007-08، ومع المنتخب الألماني لقب هداف يورو 2012.

وكان جوميز قد أعلن اعتزال اللعب الدولي بقميص الناسيونال مانشافات بعد كأس العالم الأخيرة، بعدما خاض 78 مباراة دولية، سجل خلالها 31 هدفاً.