جول 25 | أنهى هيمنة صلاح .. أشرف حكيمي يفوز بجائزة أفضل لاعب عربي في 2022

الظهير الأيمن المغربي أنهى تبادل صلاح ومحرز الظفر بالجائزة المقدمة من النسخة العربية من موقع GOAL

لم يكن لنا أن نغفل ما قدمه المغربي أشرف حكيمي؛ ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال العام المنصرم، فما كان منا إلا أن نمنحه جائزة "جول 25" المقدمة من النسخة العربية لموقع "GOAL" كأفضل لاعب عربي في العام المنصرم 2022.

تتويج صاحب الـ24 عامًا بالجائزة جاء بعد منافسة ضمن قائمة مطولة من 50 لاعب، ثم استمر وجوده في القائمة النهائية، التي تضم 25 لاعبًا، قبل أن يحسم محررو النسخة العربية من "GOAL" تتويج محترف سان جيرمان بالجائزة لأول مرة في تاريخه منذ استحداثها.

ساهم حكيمي بقوة في 2022 في إنجاز بلاده بالوصول لنصف نهائي كأس العالم قطر 2022، وكان قائدًا للجبهة اليمنى دفاعيًا وهجوميًا على حدٍ سواء.

أما مع فريقه الباريسي فقد توج بطلًا للدوري الفرنسي، وشارك بشكل عام في 29 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع مثلهم، بجانب خلقه لـ28 فرصة لم تترجم لأهداف، بينما استعاد الكرة 124 مرة وشتتها 11 مرة.

بينما حل في المركز الثاني المصري محمد صلاح؛ محترف ليفربول الإنجليزي، يليه ثالثًا الحارس المغربي ياسين بونو؛ محترف إشبيلية.