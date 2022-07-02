جول 11 | صاحب المعادلة الأصعب .. رومارينيو يحصد جائزة الأفضل في 2022

روما بطل النسخة الثانية من جائزة "جول 11"

حصد البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ نجم الاتحاد السعودي، جائزة "جول 11"، في نسختها الثانية، كأفضل لاعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021-22. (المزيد حول الجائزة من هنا)

محررو النسخة العربية من موقع "جول GOAL" العالمي قاموا بالتصويت لصالح روما، من ضمن قائمة ضمن 33 لاعبًا، بواقع ثلاثة لاعبين في كل مركز، عطفًا على ما قدمه طوال الموسم من أداء مميز وسط كثير من المنعطفات، ورغم عدم نجاح فريقه في تحقيق اللقب في النهاية. (طالع قائمة الـ33)

رومارينيو حقق المعادلة الأصعب مع العميد ألا وهي الاستمرارية، بالحديث عما قدمه اللاعب بشكل عام منذ قدومه في صيف 2018، فقلما تجد لاعبًا أجنبيًا مخلصًا لفريقه بالقدر الذي فعله صاحب الـ31 عامًا، رغم الظروف الصعبة من الناحية الإدارية والفنية والمالية التي مرت على النادي، حتى أنه ظل موسمين يحارب الهبوط حتى الجولات الأخيرة.

وفي الموسم المنقضي تحديدًا كلل روما ما فعله خلال المواسم الماضية، وحقق لقب الهداف التاريخي لأجانب الاتحاد في الدوري السعودي، بجانب حصده لقب الهداف التاريخي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

وحمل رومارينيو مسؤولية العميد على عاتقه في وقت تراجع به رفيقه في الهجوم فهد المولد، الذي تم إيقافه بعد ذلك من قبل لجنة الرقابة على المنشطات، وحتى مع التعاقد مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الميركاتو الشتوي الماضي، لم ينجح الأخير في سحب البساط من تحت أقدام البرازيلي، وظل الأخير هو النجم الأول في موسم العميد.

البرازيلي؛ اللاعب الذي يعمل في صمت منذ انضمامه للنمور، شارك في 29 مباراة مع العميد، خلق خلالها 45 فرصة لزملائه، وصنع ستة أهداف، فيما سجل 20، في الوقت الذي كانت نسبة الأهداف المتوقعة منه وفقًا للفرص التي أتيحت له هي 15.8 هدفًا، وأهدر 11 فرصة محققة.

سدد البرازيلي 74 تسديدة، منها 37 بين القوائم الثلاث، فيما نجح في المراوغات بنسبة 50.85%، وتفوق في المواجهات الثنائية بنسبة 49.82%.

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