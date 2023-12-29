النجم الإنجليزي يتألق داخل الملعب ولكن خارجه عانى كثيراً!

منذ انتقاله الصيف الماضي إلى ألمانيا، ويعيش هاري كين حالة ممتازة داخل ميادين كرة القدم بتأقلمه السريع مع البوندسليجا، واستمراره في هز الشباك كعاداته ولكن بقميص جديد، ولكن خارجها كان الوضع مختلفاً بعض الشيء.

رغم تأقلمه السريع مع الكرة الألمانية وأجواء بايرن، ولكن كين واجه "مشكلة عائلية" مع انتقاله إلى ميونخ، إذ لم تلتحق به زوجته كيت وأطفاله بسبب حملها في طفله الرابع وقت إتمام الصفقة، وحتى مع وصول المولود، استمر قائد إنجلترا في العيش وحيداً حتى نهاية الدور الأول من البوندسليجا قبل أيام قليلة.

اختار هداف سبيرز السابق العيش في فندق في أشهره الستة الأولى بألمانيا، إذ أقام وحيداً في فندق "كيمبينسكي" بميونخ صاحب الخمس نجوم الفخم، والذي بلغت قيمة الليلة فيه 10 آلاف يورو، وبحسب "صن"، تخطت فاتورة كين المليون يورو خلال إقامته!

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يحتوي الفندق على خدمات استثنائية، إذ يوفر دروساً لتعليم قيادة سيارة BMW الألمانية خصيصاً، ويملك ماركة شوكولاتة خاصة به، وقسم خاص لإنتاج العطور، بالإضافة لتوفير عديد الخدمات الحصرية لمرتاديه، وذلك بحسب "سبورت بايبل".

رحلة بحث هاري كين وزوجته كيت عن منزل أصبحت مادة للحديث في ألمانيا وإنجلترا لصحف الإشاعات ومتابعة أخبار النجوم بسبب كم المنازل التي قاموا بزيارتها ولم تلق إعجاب الثنائي، مثل المنزل الملقب ب"هوليوود ميونخ" الذي يقع في الغابة الخضراء، وتبلغ تكلفته قرابة 35 مليون يورو بحسب "صن".

ويملك المنزل بحسب الجريدة البريطانية حمام سباحة ساخن وسينما، ومساحته تتخطى 400 متر مربع، ويتواجد في منطقة "جرونوولد" التي يعيش بها معظم نجوم البافاري ومشاهير المقاطعة، وقريب من مدرسة ميونخ الدولية حيث يفترض أن يرتاد أطفاله المدرسة التي تبلغ قيمتها 75 ألفاً بالعام.

ولكن رغم كل تلك المُغريات لم يقع الاختيار على هذا المنزل، وبحسب "بيلد"، وقع اختيار كين على منزل كان يعيش فيه لوكاس هيرنانديز الذي غادر بايرن الصيف الماضي نحو بي إس جي، وسبق وعاش فيها أسطورة بايرن محمت شول، وذكرت الجريدة أن المنزل قد لا يكون بفخامة بقية المنازل التي تفقدها كين ولكنه مناسب بسبب عدد غرفه الكبير وقربه من مركز التدريب، ووجوده في منطقة هادئة ومنعزلة.

وأعلن كين مؤخراً رحيله عن الفندق حيث عاش في الأسابيع الأخيرة بصورة على إنستجرام شكر فيها كل العاملين هناك، وتوماس مولر الذي قال إنه كان قلقاً بسبب صغر مساحة الغرفة التي عاش فيها، معلناً أن الوقت قد حان للانتقال مع العائلة، والتي يفترض أن تلتحق به في ميونخ مباشرة عقب نهاية فترة الأعياد.