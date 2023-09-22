جول إنسايدر | ملاهي مائية في قلبه ومبني على جزيرة خاصة بمهابط طائرات ومراسي سفن .. قصر ميسي الخيالي بميامي!

ألهذا رفض ميسي العرض السعودي؟

"جول إنسايدر" هي سلسلة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيدًا عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وأيضًا ننظر على الاستثمارات في عالم كرة القدم نفسه.

حديثنا اليوم سيكون عن تفاصيل المنزل المنتظر لليونيل ميسي في ميامي، حيث من المتوقع أن ينقل إليه بمجرد الانتهاء من عمليات البناء والتشطيب.

المنزل الجديد لم يتم البدء في عمليات البناء الخاصة به بعد، والبعض يرجح أنه قد يستغرق عدة سنوات حتى، في ظل أن كل ما ظهر منه هي مجرد تصميمات من أحد أشهر المهندسين في الولايات المتحدة.

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تصميمات فيليز كوينتانا

خورخي لويس فيليز كوينتانا هو مهندس تصميمات كوبي يعيش في ميامي، يعمل في الأساس في تصميم المنازل لنجوم المجتمع في ميامي، ما بين فن وسياسة ورياضة.

كوينتانا فاز بعدة جوائز في التصميمات، أبرزهم جائزة جولدن تريزيني الشهيرة في المجال المعماري، كما اشتهر في السنوات الأخيرة تصميمات أخرى للقنادق والمنشآت العامة.

جزيرة خاصة

التصميم الخاص بمنزل ليونيل ميسي الجديد يأتي على جزيرة خاصة تقع على ساحل ميامي، ولم يوضح المهندس بعد إذا كانت الجزيرة موجودة بالفعل أم ستكون جزيرة صناعية.

النجم الأرجنتيني سيتمتع بخصوصية فائقة ربما لم يرها في حياته من قبل، حتى في صفوف برشلونة فالجميع يتذكر قصة جيرانه المزعجين واضطراره لشراء منزلهم حتى يتوقفوا عن إزعاجه.

التصميم سيكون على شكل سفينة من الخارج من منظور جانبي، لكن من الأعلى سترى بوضوح شكل العلامة التجارية الخاصة بميسي حيث يظهر حرف الـ "M" بوضوح.

لغز المرأب

ظهر في التصميم الذي نشره المهندس بنفسه عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن المنزله به مرأب يحتوي على مجموعة من أفخم السيارات.

من المعروف أن ميسي يمتلك مجموعة مميزة من السيارات، ما بين تلك السريعة والعائلية والمتنوعة، لكن لماذا يوجد مرأب سيارات في منزل على جزيرة.

ما لم يكن المنزل شاسع المساحة ويحتاج ميسي وأسرته للتنقل داخله عن طريق سيارات، فسيكون ذلك أمرًا غير مبررًا على الإطلاق.

ثلاث مهابط طائرات ومرسى سفن!

التصميم كذلك أظهر وجود ثلاث مهابط لطائرات هليكوبتر، وهي ستكون ضرورية حقًا في تنقل النجم الأرجنتيني وأسرته من وإلى المنزل.

وجود ثلاث مهابط أمر مبرر للغاية، ففي حالة وجود ضيوف أو في حالة احتياج الأسرة للذهاب إلى أكثر من مكان في نفس الوقت لن يكون المهبط الواحد عمليًا حقًا.

أما مرسى السفن الذي أظهره التصميم فهو أمر في غاية الأهمية هو الآخر، في ظل وجود القصر في وسط المحيط، واحتياج الكثير ليونيل لمكان يترك فيه اليخوت التي يمضي فيها الإجازات.

حديقة خاصة على السطح

يوفر التصميم وجود بيئة خضراء على مساحة توازي مساحة القصر بأكمله عبر حديقة تم وضعها على سطحه بشكل كامل فوق الثلاث طوابق.

تلك المساحة الخضراء مع منظر المياه والرمال من أسفلها وشكل مدينة ميامي في الأفق لربما يكون أحد أفضل الإطلالات في العالم على الإطلاق في الوقت الذي سيتم فيه إتمام العمل على القصر.

حمامات السباحة وخيارات الترفيه!

بعيدًا عن حقيقة أن القصر يوجود في قلب المحيط وأن ميسي وأسرته يستطيعون الخروج للسباحة في أي وقت، إلا أن المصمم قرر أن يضع عدة حمامات سباحة بالداخل والخارج.

أحد تلك الحمامات يحتوي على شعار ميسي أيضًا وعلامته التجارية الشهيرة، ولم تكن تلك هي خيارات الترفيه الوحيدة في القصر.

فهناك أيضًا غرف لمشاهدة الأفلام ومساحات تخص إقامة الحفلات سواء خلف الأبواب الزجاجية أو في الخارج، بالإضافة إلى الملاهي المائية وملاعب كرة القدم.