جول إنسايدر | كرة الرحلة .. مشكلة للحراس وصديقة للبيئة!

ما هو سعر كرة الرحلة وكم نسخة تم إصدارها منها ولماذا هي مشكلة للحراس وكيف هي صديقة للبيئة وتساهم في الأعمال الخيرية؟

ساعات وتنطلق كرة الرحلة في رحلتها لمتعة كأس العالم التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم مرة كل أربعة أعوام، ولأن هذه النسخة من البطولة مميزة بكونها تقام لأول مرة في العالم العربي كان لابد للكرة الخاصة بها أن تكون بنفس التميز.

الكرة التي تم الإعلان عنها في مارس الماضي لاقت الكثير من ردود الأفعال الطيبة لعدة أسباب لعل أبرزها هو استخدامها لمواد مستدامة في الطباعة أو لمساهماتها في الأعمال الخيرية.

لكنها في الوقت نفسه قد تكون أزمة لبعض حراس المرمى لأسباب تتعلق بالتصميم وبتطورها عن سابقتها بشكل واضح.

فيما يلي دعونا نخوض الرحلة مع تلك الكرة المميزة، لنتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بصناعتها وتصميمها والمشاكل التي ستواجه حراس المرمى بسببها، ولنتحدث عن كونها كرة صديقة للبيئة وعن مساهماتها في الأعمال الخيرية وعدد الإصدارات الخاصة بها وأسعارها.

مشكلة للحراس

كان التطور في كرات كأس العالم دومًا مشكلة لحراس المنتخبات في السنوات الماضية، وهذا العام في قطر لا يبدو أن كرة الرحلة ستكون الاستثناء من تلك القاعدة.

الكرة تم تصميمها لتستطيع التأقلم على السرعات العالية لكرة القدم هذه الأيام، وهو ما يمثل مشكلة حقيقية لحراس المرمى، فهي تنطلق في الهواء أسرع من أي كرة سابقة في كؤوس العالم التي مضت.

رئيسة قسم التصميم في "أديداس" فرنزيسكا لوفيلمان قالت: "اللعبة تزداد سرعة، ومع تسارعها تصبح الدقة واستقرار حركة الكرة أمر بالغ الأهمية، وهذا ما يسمح التصميم الجديد للرحلة بالتأكد من حدوثه، حيث تحافظ الكرة على سرعتها أثناء التحرك في الهواء. فلقد سعينا أن نجعل المستحيل ممكنًا لصناعة أسرع وأدق كرة في تاريخ كأس العالم".

كرة "الرحلة" على أتم الاستعداد لتسكن الشباك في كأس العالم ⚽



من سيكون الأكثر تسجيلاً بهذه الكرة؟#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/8GexBVQiSj — GOAL Arabia (@GoalAR) November 12, 2022

قلب الكرة

نواة الكرة أو قلبها تم تصميمه بدقة كبيرة باستخدام بيانات ضخمة من عدة اختبارات أجريت داخل معامل شركة "أديداس"، راعى عدة عوامل خارجية من ضمنها حركة الرياح وسرعتها في الملعب.

كما ذكرت لوفيلمان في تصريحها فالكرة صممت خصيصًا من أجل أن تكون وثابتة وتتمتع بدقة واضحة هذا بجانب السرعة الكبيرة في الهواء.

الكرة تم تصميمها من الداخل إلى الخارج، جاء الجزء الخارجي فيها من مادة البولي يوريثين ومكون الهيكل الخارجي لها من 20 قطعة تم تصميمهم من أجل تعزيز وتحسين حركتها وسرعتها في الهواء وتغيير الاتجاهات بعد التسديد.

كرة صديقة للبيئة

عندما بدأ تصميم كرة الرحلة وُضع في الاعتبار التركيز على أن تكون صديقة للبيئة قدر الإمكان وهو ما انعكس على الشكل النهائي لها.

حيث تم استخدام ألوان وغراء مائي لطباعة التصميم الخارجي للكرة وشعار كأس العالم واسمها واسم الشركة واسم الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كرة للأعمال الخيرية

من ضمن الأمور التي تميز كرة الرحلة عن أي كرة سابقة لأي كأس عالم هي الهدف النبيل الذي تخدمه عن طريق المساهمة في الأعمال الخيرية.

فالشركة الشهير خصصت 1% من مبيعات الكرة لتذهب للأعمال الخيرية، وتحديدًا لصالح مؤسسة "هدف مشترك"، لتكون مؤثرة بشكل إيجابي خارج ملاعب كرة القدم أيضًا.

ما وراء الاسم والتصميم

التصميم الخارجي للكرة مستوى من القوارب القطرية وعلم البلد المستضيف بالإضافة إلى الأشكال المعمارية في الدولة العربية.

واسمها المميز والذي هو أول اسم عربي لكرات كأس العالم تم اختياره بسبب الرحلة التي خاضتها حول عدة مدن حول العالم كنوع من الرمز نحو التنوع والمساواة وأن كرة القدم للجميع.

وعن ذلك قال نيك كراجز المدير العام لشئون كرة القدم في أديداس: "هنا نؤمن بأن الرياضة ملك للجميع، ونلتزم أن نجعل اللعب تصل للجميع وأن نحدث مساواة في العالم بين الكل".

ما هو سعر كرة الرحلة وما هي الإصدارات الخاصة بها؟

قامت شركة أديداس بإصدار 19 نسخة من كرة الرحلة، لكل نسخة سعرها الخاص والاستخدام المميز الذي ترتبط به.

أغلاهم على الإطلاق وبالطبع أشهرهم هي نسخة كأس العالم هذا العام، والتي يبلغ ثمنها 165 دولارًا أمريكيًا.

هناك بعض النسخ الأخرى التي يبلغ سعرها حتى الـ 10 دولارات لكنها إصدارات محدودة وبأحجام صغيرة للغاية، أبرزهم هي كرة خضراء تدعى "كرة الرحلة المكسيكية المصغرة".

كما أنه هناك كرة برتقالية اللون بنفس سعر النسخة الأشهر وكافة المواصفات الخاصة بها وصنعت من أجل المباريات التي تُلعب في ملاعب مغطاة بالثلوج.

هناك أيضًا إصدار من أجل لعبة كرة الصالات بمادة خارجية مختلفة لتتناسب مع طبيعة اللعبة، ويبلغ سعرها 60 دولارًا، كما أن هناك ثلاثة إصدارات للدوريات المختلفة يتراوح سعرها بين الـ 30 دولارًا والـ 45 وتأتي في ثمانية ألوان متنوعة.