جول إنسايدر | الشركة التي وضعت رونالدينيو أمام المحكمة بتهمة الاحتيال!

ورطة جديدة في انتظار رونالدينيو

"جول إنسايدر" هي سلسلة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيدًا عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وأيضًا ننظر على استثمارات الأندية في عالم كرة القدم نفسه وهو ما نسلط الضوء عليه.

في العادة نحن نتحدث بشكل أسبوعي عن الأرباح المالية الضخمة أو المميزات التي يحصل عليها نجوم الكرة، ولكن هذه المرة نحن على موعد مع حادثة غريبة تعرض لها النجم البرازيلي رونالدينيو.

ساحر برشلونة وباريس سان جيرمان السابق خضع للتحقيق بعد تم استخدام اسمه في عملية احتيال ضخمة بسبب شركة ساعات!

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رونالدينيو ينفي التهمة

في نهاية شهر أغسطس الماضي قالت صحيفة "as" الإسباني إن رونالدينيو خضع للتحقيق أمام لجنة محاكمة متخصصة في جرائم النصب والاحتيال المالي.

خضوعه للمحاكمة يأتي لأن اسمه وصورته تم استخدامهما من قبل أصحاب شركة "18k Ronaldinho" لجذب موارد من المستثمرين ووعدهم بأرباح طائلة من شراء العملات المشفرة وهو الأمر الذي انتهى بالاحتيال على أموال العملاء.

صانع الألعاب المعتزل زعم خلال التحقيق أن اسمه تم استخدامه بشكل غير صحيح من قبل شريكين متهمين بالاحتيال ولم يكن لديه عقد مع أي منهما سوى للترويج لشركة ساعات.

الغريب في الأمر هو تغيب رونالدينيو عن الحضور في أول جلستين للمحاكمة للإدلاء لشهادته، مما دفع الشرطة بالتهديد باعتقاله القسري، ولكنه ظهر أخيرًا لينفي كل هذه التهم خلال أكثر من ساعتين من الاستجواب.

وذكر رونالدينيو في التحقيقات أنه وقع عقدًا مع أصحاب شركة "18k Ronaldinho" حصريًا للترويج لعلامة تجارية للساعات، مشيرًا إلى أن العقد تم التفاوض عليه عن طريق شقيقه ووكيل أعماله روبيرتو دي أسيس موريرا.

ونفى كذلك جلوسه المتكرر مع أحد ملاك الشركة المذكورة، حيث أكد أنه تقابل معه مرتين فقط عندما كان يصور إعلانًا تجاريًا للساعات.

أين الحقيقة؟

صاحب الـ43 سنة ذكر أنه لم يأذن أبدًا للشركة باستخدام اسمه أو صورته للترويج للأعمال المالية الخاصة بالعملات المشفرة بل كان الإذن يتعلق بإعلانات الساعات فقط.

وقال رونالدينيو في التحقيق:"لقد استخدموا اسمي دون تصريح لإنشاء شركة أخرى متفرعة من الشركة الأصلية، حتى أن مكتب المدعي العام والشرطة استمعوا لي كشاهد في التحقيقات بقضية الاحتيال، أنا هنا ضحية ولم أشارك قط في تلك الشركة ولم أسمح لأحد باستخدام صورتي أو اسمي فيها".

أحد المسؤولين عن التحقيق أحرج رونالدينيو وهو النائب ريكاردو سيلفا، حيث سأله عن الإجراءات التي اتخذها رونالدينيو عندما علم أن اسمه تم استخدامه للترويج لبيع العملات المشفرة.

وكانت المفاجأة أن النجم البرازيلي اعترف بأنه لم يقم بإبلاغ الشرطة أو رفع دعوى قضائية ضد هذه الشركة، بحجة أن شقيقه ومحاميه هم المسؤولان عن تقديم مثل هذا النوع من الشكاوى!

تعويضات ضخمة

رغم النفي المستمر لرونالدينيو إلا أنه يظهر كمتهم في عملية شارك فيها مئات المستثمرين الذين يطالبون بتعويض قدره 61.5 مليون دولار عن الخسائر التي تكبدوها بسبب ثقتهم في منتج مالي تم الترويج له بصورة أسطورة البرازيل وبرشلونة.

ومن جانبه رفض اللاعب الإجابة على معظم الأسئلة التي وجهتها له الحكم، محميًا بحكم قضائي يجيز له عدم الإجابة على أي تساؤلات يمكن أن تدينه.

القضية لم يتم حسمها الآن ويبدو أنها ستستمر في فترة طويلة لتضاف أزمة جديدة إلى الأزمات التي تعرض لها الساحر البرازيلي بعد اعتزاله!