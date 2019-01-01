دراكسلر سعيد بتجاوز باريس سان جيرمان لأزمة جانجون سريعًا

جوليان دراكسلر نجم باريس سان جيرمان سعيد بتحقيق الفوز على أميان وتجاوز أزمة الخسارة من جانجون سريعًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب جوليان دراكسلر نجم فريق باريس سان جيرمان عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز على نظيره أميان بثلاثة أهداف نظيفة ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب الألماني وأكد خلالها أن فريقه استحق تحقيق الفوز بعد الأداء الطيب الذي قدمه في المباراة أمام خصمه.

وقال دراكسلر: "الفوز لم يكن سهلًا، فالمباراة أمام جانجون كانت لا تزال في رؤوسنا، لكننا بكل تأكيد استحققنا أن نحقق الانتصار، رغم أننا لم نكن في أفضل حالاتنا".

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وأضاف: "نستطيع أن نرى حالتنا في الملعب إنها ليست الأفضل لنا، لكننا سنحظى بأربعة أيام من الإعداد في قطر، بعد ذلك سيكون أمامنا مباريات صعبة للغاية".

وأكمل: "نحن باريس سان جيرمان ولا نحب أن نتعرض للهزائم، وإذا نظرت سترى أن الفريق كان في حالة تركيز كبيرة حتى عن الخسارة الأخيرة."

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واختتم: "من الجيد أننا لن نخوض مباريات أخرى هذا الأسبوع، سنحظى ببعض الوقت من أجل إصلاح الأمور في قطر".

جدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان كان قد حقق الفوز بثلاثية نظيفة واستمر في تصدر الدوري الفرنسي برصيد 50 نقطة من 18 جولة.