بعد اهتمام مورينيو بضمه .. جوندوجان يبلغ برشلونة برسالة حاسمة من خلال عمه

النجم الألماني يرد على العرض القطري

حسم الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة، الجدل حول شائعات رحيله عن النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وظهر جوندوجان (33 عامًا) بشكل مميز خلال منافسات بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة، لكنه ودع من الدور ربع النهائي على يد البطل إسبانيا، ليتلقى اللاعب الألماني عروضًا مختلفة هذا الصيف.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، الإسبانية، أن برشلونة لا يعارض رحيل جوندوجان في حالة وصول عرض مقنع، لكن اللاعب الألماني رفض كل هذه العروض وأبلغ الإدارة برغبته في البقاء داخل النادي الكتالوني.

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وأضافت: "اللاعب الألماني أبلغ إدارة برشلونة من خلال عمه ووكيله في نفس الوقت إلهان جوندوجان، حيث تحدث الأخير مع البرتغالي ديكو، المدير الرياضي للبارسا في الأيام الأخيرة، أنه لن يستمع إلى أي عروض".

وشدد لاعب الوسط الألماني الذي تلقى عرضًا مغريًا من السد القطري مؤخرًا، على أنه سعيد بالمدينة ويريد أن يفعل شيئًا كبيرًا بقميص برشلونة بعدما حقق نجاحات كبرى خلال رحلته مع مانشستر سيتي.

يذكر أن تقارير صحفية تركية، كانت قد ذكرت أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة طلب التعاقد مع جوندوجان هذا الصيف، وبالفعل تحرك نائب رئيس النادي التركي لتلبية هذا الطلب ودخل في مفاوضات جادة معه، لكن لاعب برشلونة أغلق كل الأبواب.