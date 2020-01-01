الأهلي يشكو دي سوزا وبشكتاش للفيفا، ورد صارم وقاسٍ من اللاعب

اللاعب البرازيلي فسخ عقده وغادر

يبدو أن قضية جوزيف دي سوزا نجم وسط النادي الأهلي السابق لم تنته، إذ أعلنت إدارة النادي السعودي برئاسة عبد الإله مؤمنة التقدم بشكوى ضده وناديه الجديد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

نجم الوسط البرازيلي كان قد فسخ عقده مع الأهلي من جانب واحد لتأخر حصوله على مستحقاته المالية، وبعدها وقع عقود انضمامه إلى بشكتاش التركي وتقدم بشكوى ضد ناديه السعودي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم مطالبًا بتعويض مالي لعدم تسديد مستحقاته المالية في موعدها المحدد.

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النادي الأهلي أصدر بيانًا رسميًا نشره عبر حسابه على تويتر أكد خلاله تقدمه بشكوى ضد دي سوزا ونادي بشكتاش بالتضامن لفسخ عقده من طرف واحد دون سبب جدي، وطالب بفرض غرامات مالية وعقوبات رياضية عليهما.

وأوضح الفريق الجداوي أن مستحقات اللاعب المالية السابقة تمت جدولتها بالاتفاق معه حتى يونيو 2021، مشيرًا إلى وقوفه بجانبه ودعمه جيدًا خلال مرضه وإصابته رغم احتياجه الرياضي له على أرض الملعب.

وأضاف النادي في بيانه "رغم تفهم النادي ومساعدته للاعب، إلا أنه كان يعمل مع وكيله ونادٍ آخر لفسخ العقد دون علم الأهلي بذلك، ولتحقيق غاية فسخ العقد بتاريخ 26 أغسطس 2020، تقدم دي سوزا بطلب تجزئة جزء من راتب شهر يوليو لحسابه في السعودية، وتحويل جزءًا للسكن وبالفعل تم سداد السكن للاعب".

تابع موضحًا "في 30 أغسطس 2020، تقدم دي سوزا بفسخ العقد بموجب خطاب لم يراعي فيه مقتضيات لائحة أوضاع اللاعبين في فيفا، ثم فوجئ النادي بعد يومين من وصول الإخطار، بقيام اللاعب بفسخ العقد من جانب واحد، ثم التوقيع مع النادي في مخالفة صريحة لللوائح وضعية وانتقالات اللاعبين بالفيفا".

ورد صاحب الـ31 عامًا على تغريدة النادي متهمًا الإدارة بأنهم مجموعة من الهواة يقللون من حجم النادي، مضيفًا "لماذا لم تُظهروا الاتفاق الذي تم توقيعه؟ ولماذا لم تظهروا رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلناها عديد المرات للمطالبة بسداد المستحقات المالية قبل فسخ العقد".

واصل البرازيلي "للأسف الشخص الذي يتحكم بالنادي هاوٍ، النادي عملاق لكن الإدارة تجعله صغيرًا".