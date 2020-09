ماذا يأكلون في بايرن؟ الأسرار وراء التحول الرهيب لليون جوريتسكا

جذب التحول البدني الرهيب لمتوسط ميدان بايرن ميونخ ليون جوريتسكا الأنظار كثيراً منذ عودة الفريق للمنافسات بعد التوقف، اللاعب الذي كان يمتاز بالطول ولكن بنيته الجسدية كانت رفيعة أصبح يملك جسداً ينافس به أعتى نجوم كمال الأجسام.

جوريتسكا لم يكن الوحيد الذي تطورت وتحسنت بنيته الجسدية في بايرن، ولكن أيضاً فيليبي كوتينيو، ألفونسو ديفيس، وبالطبع روبرت ليفاندوفسكي، الأمر الذي علق عليه حساب النادي على تويتر ساخراً بالإشارة إلى الفوز على برشلونة بثمانية وقال: "يأكلون كثيراً".

They just 8-2 much 🤷 https://t.co/OzBRwp4xKq

وإذا كان السر وراء تطور ليفاندوفسكي بدنياً هو زوجته ونظامه الغذائي، ففي حالة جوريتسكا الأمر يبدو غريباً بعض الشيء، إذ أن الدولي الألماني احتاج فقط ثلاثة أشهر هي المدة التي قضاها في منزله أثناء أزمة كورونا والعزل المنزلي ليكمل تحوله الرهيب.

Leon Goretzka last season vs. this season 😳💪 pic.twitter.com/owKlrr6R4M

في الطبيعي يحتاج الجسد لفترة زمنية طويلة من أجل البناء العضلي واكتساب الوزن، ولكن في حالتنا هذه تحول لاعب البافاري وكون جسماً متناسقاً في غضون فقط قرابة 90 يوماً، مما أثار الشكوك حول دخول عامل غير طبيعي في تطوره الملحوظ.

A post shared by Leon Goretzka (@leon_goretzka) on Jul 20, 2020 at 7:04am PDT

في حواره مع "بيلد" ذكر جوريتسكا أن الأمر تم بسبب اعتماده على التدرب بالأوزان في منزله مستغلاً فترة الحظر، وتحت إشراف المعد البدني لبايرن ميونخ، ولكن هل رفع الأثقال بمفرده يجعلك تتحول هكذا؟ الكثيرون لا يتفقون ويظنون أن الأمر ورائه ما هو أكثر.

كريج دوسيت، بطل في كمال الأجسام ومدرب ومعد غذائي أمريكي مشهور، يرى أن تحول ليس طبيعياً وتم استخدام مادة "PED" وهي مجموعة من الأدوية تساعد على تحسين الأداء عبر زيادة معدلات البناء العضلي والحرق والتوصيل والاستجابة العصبية، مما يعطي نتائج أسرع من الطبيعي.

ماذا عن كونها مادة منشطة؟ دوسيت أشار إلى أن كرة القدم لا تعطي اهتماماً كبيراً للمادة ولا تعاملها معاملة بقية المنشطات رغم كونها مدرجة كممنوعات على قائمة وكالة مكافحات المنشطات طوال الوقت وليس أثناء البطولات فقط، ولذا تلجأ بعض الفرق لإعطائها بجرعات لا تظهر في التحاليل، أو أثناء فترات التوقف، كما أن وجود عديد وعديد الأدوية التي تقع تحت مظلة الPED تجعل المجال للتحايل ممكناً إذا كنت خبيراً وتعرف ما الممنوع منها والآخر لا.

A post shared by Leon Goretzka (@leon_goretzka) on Aug 26, 2020 at 8:43am PDT

"ميرور" في 2019 كشفت أن 12 لاعباً من البريميرليج تم الكشف عن تناولهم PED على مدار الموسمين الماضيين، ولكن لم يتعرضوا للعقاب لأن بعض المواد التي يتعاطوها ليس مدرجة كمنشطات، بالإضافة لتقديهم مستندات تثبت تعاطيهم للأدوية لأسباب "مرضية".

الطبيب ريتشارد فينا، متخصص في الأنظمة الغذائية وتأهيل الرياضيين، وفريقه المختص علقوا على الموضوع بعد الطلبات الكثيرة التي وصلتهم، الرجل يقول إن الأمر لا يبدو طبيعياً حتى لو تدرب كل يوم بشكل مكثف طول أشهر العزل المنزلي لأن العضلة لها قدرة محددة للنمو لا يمكن تخطيها، ولذا لابد وأن يكون دخل عنصر خارجي ساعد في الطفرة الجسدية.

وماذا عن تحليلات المنشطات؟ الطبيب يقول إن فترة التوقف كانت نافذة سحرية لأي أحد أراد تعاطي مثل تلك المواد لأن لمدة قاربت أربعة أشهر لم يخضع للفحوصات، وحتى في حالة وقوع الاختيار عليه لإجراء عينة البول الخاصة بالمنشطات فإنها ليست كافية لأنها لا تظهر كل المواد، كما أن أي طبيب على حد تعبيره يعرف كيف يمكنه إعطاء الرياضي كميات كافية لتعطي النتيجة دون أن تظهر في التحليل.

"جول" تحدث في وقت سابق مع رومان نويشتادر، لاعب شالكه السابق وزميل جوريتسكا في الفريق، عن تحوله البدني: "تحدثت معه وأرسل لي برنامجه الرياضي، منذ تدربنا معاً وكان واضحاً أنه قادر على بناء العضلات ولكن دون أن تترك تأثيراً على سرعته، أنا جربت الأمر أن أزيد كتلتي العضلية ولم أكن قادراً حتى الحركة!".

Nothing much to see here, just Leon Goretzka flexing with his trophy 😎🏆

pic.twitter.com/a3lVZljor2