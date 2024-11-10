"أنت سيء وجبان" .. جوردي ألبا يُطارد الحكم بعد هزيمة إنتر ميامي وإقصائه من الدوري الأمريكي!

ألبا يُعبر عن غضبه بسبب نظام الدوري الأمريكي

عبر النجم الإسباني جوردي ألبا ظهير أيسر فريق إنتر ميامي، عن غضبه الشديد تجاه حكم مباراة فريقه ضد أتلانتا يونايتد، بعد الهزيمة والإقصاء من الدوري الأمريكي.

وخسر إنتر ميامي على يد أتلانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة الفاصلة التي أقيمت فجر اليوم الأحد، ليتم إقصاء الفريق من البطولة في المرحلة الإقصائية الأولى.

وظهر ألبا أثناء الخروج من ملعب المباراة، وهو يُطارد الحكم ويقول له: "أنت سيء وجبان"، بسبب اعتراضه على بعض القرارات التحكيمية التي اتخذها الحكم.

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وعلق جوردي على الهزيمة خلال تصريحات للصحفيين: "إنه يوم صعب، يجب علينا تقييم كل شيء، لكن من الداخل أعتقد أننا افتقرنا إلى السيطرة على الهجمات المرتدة، وكنا نستحق أن نسجل المزيد من الأهداف خاصة في المباراتين الثانية والثالثة".

وأضاف: "سيطرنا على المباراة وتفوقنا، ولكنهم نظموا 4 هجمات سجلوا منها 3 أهداف، وهناك بعض الأشياء التي يجب أن يتم تصحيحها بوضوح، ولكننا مررنا بيوم صعب، وكان لدينا الطموح للفوز ولكن يجب تهنئة المنافس، ولا يبقى سوى استيعاب ما حدث، وتصحيح الأمور".

وانتقد ألبا نظام الدوري الأمريكي، حيث قال: "أرى أن النظام غير عادل، ومن الواضح أنه يُعمل به منذ سنوات عديدة، وإذا سألتني بوجهة نظري، يجب أن يكون البطل يحدد من مباراة بين متصدر المجموعتين الشرقية والغربية، فهذا أكثر عدلًا".