"اللعب تحت تأثير العاطفة لا يساعدني"

أكد أنتوني جوردون، لاعب نيوكاسل، أنه تعلم من حديث النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، كيف يتغلب على الضعوطات ويتعامل بالعقل بدلًا من العاطفة في الملعب.

وقال جوردون خلال مقابلة مع جاري نيفيل نشرتها شبكة "BBC": "التأمل هو بمثابة آلية للتكيف للمساعدة في التغلب على ضغوط اللعب ويسمح لي فقط بالتفاعل من مكان أعلى من مشاعري لأن اللعب تحت تأثير العاطفة لا يساعدني".

وأضاف: "يبدأ تحضيري قبل يومين من المباراة. أقوم بالكثير من التأمل والتصور، لذلك إذا سنحت لي فرصة في المباراة، فسيكون الأمر كما لو أنني عشتها بالفعل. وهذا يساعدني على الثقة في قدراتي، لذلك عندما تأتي الفرصة في اللعبة أنا لا أفكر في ذلك".

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وتابع جوردون: "ثقتي تأتي من استعدادي الدئم. لا أعرف من أين تأتي لأنه لا يوجد أحد من حولي بهذه الطريقة، أحب تعلم الأشياء وأحب علم النفس".

وأردف: "يحب بعض لاعبي كرة القدم اللعب بشكل غريزي، لكني أحب العقلية. لقد رأيت محمد صلاح يتحدث عن ذلك، وهذا هو المكان الذي اهتممت به أكثر، لأنه عبارة عن آلة وشخصية ناجحة ولن تخطئ أبدًا إذا سرت على طريقه".