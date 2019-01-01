هندرسون: محمد صلاح مثل لويس سواريز

جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول يشيد بمحمد صلاح ويشبهه بالأوروجوياني لويس سواريز هداف برشلونة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح هداف الفريق وبما يقدمه للريدز خلال الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها هندرسون لصالح صحيفة "ليفربول إيكو" وقام فيها بتشبيه محمد صلاح بالأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الحالي.

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وقال هندرسون: "محمد صلاح مثل لويس سواريز، فكلاهما لديه عقلية قوية للغاية، إذا ما حاولت أن تضع الضغط عليها سيجعلان الأمر في صالحهما".

وأضاف: "كلما كان هناك أشخاص ضدهما كلما زادت محاولاتهما من أجل اثبات أن هؤلاء الأشخاص على خطأ بشأن ما يتحدثوا عنه".

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ويحتل محمد صلاح في الوقت الحالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدف بالتساوي مع كل من أوباميانج هداف أرسنال وهاري كين نجم توتنهام.

جدير بالذكر أن هندرسون سبق له اللعب بجوار سواريز عندما كان لاعب برشلونة الحالي يرتدي ألوان ليفربول وكادا يحققا لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2013-2014.