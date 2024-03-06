جوردان هندرسون: رحيلي إلى السعودية مؤلم لكن كلوب كان محقًا!

الإنجليزي يتحدث عما حدث خلال الأشهر الماضية بعد رحيله عن ليفربول..

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تحدث الإنجليزي جوردان هندرسون؛ لاعب ليفربول الإنجليزي الأسبق وأياكس الهولندي الحالي، مقيمًا تأثير رحيله على الريدز، معترفًا باستفادة الفريق من وراء ذلك.

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الإنجليزي رحل عن الريدز في الميركاتو الصيفي الماضي متجهًا للاتفاق السعودي، الذي قضى به ستة أشهر فقط، قبل أن يطلب فسخ عقده لعدم التأقلم، ويقرر الاتجاه للدوري الهولندي.

عن تلك الخطوة، قال هندرسون خلال تصريحاته لصحيفة "ذا تايمز": "بالنظر إلى الوراء، أعتقد أنه كان الوقت المناسب بالنسبة لي كلاعب للرحيل، وأيضًا بالنسبة لليفربول، رغم أن الرحيل وقتها كان مؤلمًا".

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وأضاف: "لقد كنت متأثرًا، لكن بالنظر للوضع وقتها والوضع الآن، من السهل أن أقول إن النادي والمدرب (يورجن كلوب) اتخذوا القرار الصحيح، كان القرار الأفضل لتجديد الدماء في الفريق، انظر لفيرجيل فان دايك الذي أصبح قائدًا للفريق وأرنولد الذي صار نائبًا له، هذا ساهم في صعودهما مرة أخرى ومنحهما دفعة معنوية".

لاعب الوسط الإنجليزي اختتم: "هذه هي كرة القدم، وأشعر بالسعادة لنجاح عملية التجديد في الفريق، وأتمنى أن يختتم الموسم بنهاية خيالية ليورجن كلوب، لأنه يستحق ذلك".

يذكر أن كلوب أعلن بشكل رسمي مغادرته ليفربول بنهاية الموسم الحالي، مكتفيًا بتسعة مواسم قضاها على رأس القيادة الفنية للفريق.

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