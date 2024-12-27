"عليه أن يتحلى بالصبر" .. جورج مينديش يحدد موقف لامين يامال من التجديد لبرشلونة

البارسا يريد تأمين جوهرة "لاماسيا"

أكد البرتغالي جورج مينديش، وكيل أعمال النجم الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة أن تجديد عقد اللاعب مع النادي الكتالوني أصبح وشيكاً.

ويرتبط لامين يامال بعقد مع برشلونة حتى صيف 2026، مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو، لكن هناك مخاوف لدى البارسا من رحيله في المستقبل القريب، مع توقعات للفتى خريج أكاديمية "لاماسيا" بأن يكون من نخبة نجوم كرة القدم العالمية.

وأجرى مينديش مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" في دبي، حيث سيتم تقديم جوائز جلوب سوكر مساء اليوم الجمعة، أكد خلالها أن المهاجم البالغ من العمر 17 عامًا سيجدد عقده مع نادي برشلونة قريبًا، دون أن يحدد تاريخًا دقيقًا لإتمام الصفقة.

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لامين يامال، الذي تألق بشكل لافت خلال الموسم الماضي مع برشلونة والمنتخب الإسباني، جذب اهتمام العديد من الأندية الكبرى، إلا أن مينديش أكد أن اللاعب الإسباني صاحب الأصول المغربية، يعلم جيدًا ما يحتاجه لمستقبله وأنه ملتزم بالبقاء في صفوف برشلونة لفترة طويلة.

وقال مينديش: "لامين يامال سيجدد عقده قريبًا بالتأكيد، يجب أن يبقى في برشلونة. لا أستطيع أن أخبرك ما إذا كان سيجدد في غضون شهر أو شهرين، لكن هذا سيحدث بالتأكيد".

كما أشاد الوكيل البرتغالي بما قدمه لامين يامال في عامه الرائع 2024 ونصحه بالتحلي بالصبر في التغلب على إصابته الحالية، قائلًا: "الحقيقة هي أن لامين كان استثنائيًا في الموسم الماضي. بالنسبة لي وللعديد من الآخرين كان أفضل لاعب في العالم العام الماضي، سواء مع إسبانيا أو مع نادي برشلونة".

وأردف: "يامال لاعب مختلف تمامًا عن جميع الآخرين، إنه يعرف ما يحتاجه لمستقبله، إنه فتى متوازن وأعتقد أنه مستعد ليكون في القمة لسنوات عديدة قادمة. الآن يتعافى من الإصابة، يجب أن يتحلى بالصبر قليلًا وسيعود قريبًا إلى الفريق".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة برشلونة حتى الآن بشأن المفاوضات مع لامين يامال على تجديد عقده، لكن الأجواء المحيطة تشير إلى أن جميع الأطراف متفائلة بإتمام التجديد قريبًا.