جورج كلوني يفكر في شراء نادٍ إسباني

الممثل الأمريكي جورج كلوني قريب من الدخول في عالم الاستثمار الرياضي

أكد أنطونيو أجيليرا رئيس جمعية صغار المساهمين أن مالك نادي ملقة الإسباني عبد الله بن ناصر آل ثاني يجري مفاوضات من أجل بيع حصته في النادي.

وبناء على ذلك، ظهر مجموعة من المسثتمرين الراغبين في الحصول على حصته في النادي الذي ينشط حاليًا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

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وأوضح أنطونيو أجيليرا لقناة ملقة أن شركة أمريكية مهتمة بشراء حصة عبد الله بن ناصر آل ثاني في النادي وأن المالك يطمح لبيع أسهمه مقابل 100 مليون يورو.

وتم إجراء اتصال مع المجموعة الأمريكية التي تظهر في الصورة حاليًا وتبين أن لها روابط تجارية مع الممثل الهوليودي الشهير جورج كلوني.

وفي تصريحات نقلتها آس الإسبانية نقلًا عن مصادر مقربة من النادي فإن هناك شركة إنتاج قوية هناك في ملقة يريدون تحويلها إلى هوليود الأوروبية.

وتقوم الشركة بتصوير سلسلة على الساجل الجنوبي لأمازون ويتفاوضون بالفعل مع النادي، ولكن المبلغ الذي يطلبه آل ثاني هو الذي يوقف الأمور حتى الآن.

بقرار من المحكمة عزل عبد الله آل ثاني رئيس نادي ملقا

يذكر أن ملقة يحتل المركز الخامس عشر على سلم الترتيب في دوري الدرجة الثانية الإسباني حتى الآن ويعاني من احتمالية الهبوط للدرجة الثالثة