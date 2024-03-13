جورج جيسوس يكشف سر "التحول" في موسم الهلال التاريخي .. ويحذر من الأسوأ!

جيسوس يتحدث بعد كتابة الهلال للتاريخ..

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أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، عن فخره بدخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، مع الفريق الأول لكرة القدم.

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الهلال بقيادة جيسوس، دخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية؛ كصاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية في جميع المسابقات عالميًا "28 مباراة".

وعلى الرغم من فخره بهذا الرقم.. حذر المدير الفني البرتغالي في تصريحات مع المركز الإعلامي للزعيم، من أنه لا يوجد فريق "لا يقهر" في العالم؛ حيث أن الهلال سيسقط بالتأكيد؛ ولكنه سيحاول الحفاظ على سلسلة الانتصارات، لأطول فترة ممكنة.

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جيسوس أضاف: "إنجازنا التاريخي، لا يعني أن المسابقة في السعودية (ضعيفة)، كما يعتقد البعض؛ وبالتأكيد.. سيظهر فريق ما في المستقبل، يكسر هذا الرقم".

وشدد جورج جيسوس، على أن هدفه الأول؛ هو التتويج بلقبي أبطال آسيا ودوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، وليس تحطيم الأرقام القياسية فقط.

وعن سر تحسن أداء الهلال.. اعترف جيسوس، بأن الفريق كان يقدم مستوى سيئ في بداية الموسم؛ بسبب عدم تعرف نجوم الزعيم، على أسلوب لعبه.

واختتم المدرب البرتغالي العجوز تصريحاته؛ بالقول: "أملك نجومًا رائعين في الفريق.. بمجرد أن تعرفوا على أسلوب لعبي، أصبحوا يقدمون مستوى رائعًا داخل أرضية الملعب، ويحطمون الأرقام".

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