جورج جيسوس يغامر .. مفاجأة في أجانب الهلال لمواجهة الاتحاد الآسيوية

من اختار جيسوس من الأجانب لقيادة الهلال أمام الاتحاد؟

"هل تكون مغامرة غير محسوبة؟" هذا السؤال الذي يتبادر لأذهان جماهير الهلال السعودي حاليًا، بعد تسريب أسماء الخماسي الأجنبي المنضم لقائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السعودي.

الزعيم من المقرر أن يستضيف العميد غدًا الثلاثاء، على استاد المملكة أرينا في الرياض، ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن اختيارات البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للزعيم، للخماسي الأجنبي، الذي ضم السنغالي خاليدو كوليبالي، البرتغالي روبن نيفيش، الصربيين سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وأليكساندر ميتروفيتش، بجانب البرازيلي مالكوم.

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فيما تم استبعاد الحارس المغربي ياسين بونو، على أن يعتمد جيسوس على العائد حديثًا من الإصابة محمد العويس، رغم غيابه عن الملاعب منذ أشهر، وانضمامه للتدريبات الجماعية بالأمس فقط!

العويس أصيب على مستوى الظهر في نوفمبر الماضي، واستدعى الأمر التدخل الجراحي وسفره لفرنسا لتلقي العلاج، لكن تبدو ثقة جيسوس كبيرة به، ليقرر مشاركته أساسية في أول مباراة بعد العودة مباشرةً.

يذكر أن العويس كان الحارس الأساسي للهلال في مباريات دوري الأبطال قبل تعرضه للإصابة، إذ شارك في الأربع مواجهات الأولى بدور المجموعات، واستقبل هدفًا واحدًا، بينما كان احتياطيًا لبونو في المباريات المحلية.