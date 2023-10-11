بسبب جورج جيسوس .. سامي الجابر يرسل رسائل تحذيرية للهلال

أسطورة الهلال يتحدث عن وضع الزعيم في الموسم الجاري

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وجه سامي الجابر؛ نجم نادي الهلال السعودي الأسبق، رسائل تحذيرية لجماهير الزعيم بشأن الوضع الحالي الذي يمر به البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن خسارة الدوري ستكون على أيديهم، إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

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الزعيم يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة مع مرور تسع جولات من الموسم، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن التعاون؛ صاحب الوصافة.

لكن تعرض جيسوس خلال الفترة الماضية لحملة انتقادات شرسة من قبل جماهير الأزرق، في ظل عدم إقتناعهم بالمستوى الفني الذي يقدمه الفريق داخل الملعب، بجانب اعتراضهم على طريقة توظيفه لبعض اللاعبين أمثال البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي يبعده عن مركز الجناح ومن ثم يفقد نصف قوته ويظهر حتى الآن بصورة متواضعة.

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حول هذه التوترات في الوسط الهلالي، حذر الجابر الجماهير، مؤكدًا أن حسم الدوري من عدمه متوقف على طريقة تعاملهم مع الفريق في الفترة المقبلة؛ إما الدعم أو التفرغ للخلافات خارج المستطيل الأخضر.

وقال الجابر، خلال تصريحاته للإعلامي أحمد العجلان: "الهلال يحقق جميع البطولات، وهناك من يظل يشكك به، لا يزال الوقت مبكرًا للحديث عن القلق عن وضع الهلال، تم التعاقد مع ثمانية لاعبين جدد لم ينسجموا سويًا بعد، بجانب تكرار الإصابات والغيابات، الانسجام بين الأجانب والمحليين لم يحدث بعد".

وأضاف: "في الأربع جولات الأخيرة استعاد الهلال مستواه، لأنه إداريًا مستقرًا على أعلى مستوى، المدرب جورج جيسوس مهما شككوا به يظل واحدًا من كبار المدربين على مستوى العالم، أتمنى أن يدعم الجمهور الإدارة واللاعبين والمدرب، لأن الهلال يعتمد على جماهيره، إذا بدأوا التشكيك وسحبه خارج الملعب، سنخسر الدوري، المدرج الفخم تركيزه دائمًا داخل الملعب".

يذكر أن جيسوس تم التعاقد معه في بداية الموسم الجاري، بعدما كان مرشحًا في المقام الأول لقيادة المنتخب السعودي، لكنه فضل العودة للزعيم لفترة قيادة ثانية بعدما تمت إقالته في يناير 2019، في ظل رفضه تجديد عقده لموسم آخر، بينما رغبت الإدارة في فرض حالة من الاستقرار على الفريق.

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