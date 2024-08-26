فيديو| جورجينا تقيم أزياء رونالدو .. فترته في ريال مدريد الأسوأ والبرتغالي يندهش!

جورجينا تقيم أزياء رونالدو...

أطلق كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، والمنتخب البرتغالي، حلقة جديدة من برنامجه الشخصي عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وكان صاروخ ماديرا، قد أنشأ قناته الرسمية قبل عدة أيام بهدف التواصل مع الجماهير، وعرض تفاصيل حياته اليومية، بالإضافة إلى حوارات حصرية عبر "بودكاست".

وفي إحدى حلقات البرنامج والتي جمعت رونالدو مع صديقته جورجينا، كانت الأخيرة تقيم أزياء النجم البرتغالي، التي ارتداها عبر السنوات الماضية، بداية من رحلته مع مانشستر يونايتد في 2004 وحتى يوفنتوس في 2020.

ومازح النجم صاحب الـ 39 عامًا، صديقته واستغرب من درجاتها في تقييمه لملابسه، التي لم ينل معظمها اعجاب عارضة الأزياء الإسبانية.

جدير بالذكر أن رونالدو، يستعد مع النصر لمواجهة الفيحاء مساء يوم غد الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، بعد التعادل في مباراة الذهاب بهدف لمثله أمام الرائد، في مباراة سجل فيها صاروخ ماديرا، هدف العالمي الأول هذا الموسم.