جورجينا تدافع عن مسرب شائعات رونالدو

جورجينا تختار طرفًا بخصوص شائعات عودة رونالدو إلى ريال مدريد

دافعت جورجينا، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الصحفي إيدو أجيري بعد حملات الهجوم التي تعرض لها بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن رونالدو.

وكان قد كشف إيدو أجيري الصحفي في البرنامج الشهير"El Chiringuito" اهتمام كارلو أنشيلوتي بعودة رونالدو إلى ريال مدريد.

لكن المدرب الإيطالي نفى معلوماته بعد ساعات، ثم أصدر رونالدو نفسه بيانًا قاسيًا بعد الضجة التي اندلعت حول العالم بشأنه.

كيف دافعت جورجينا عن إيدو أجيري؟

على خلفية ما حدث، تلق أجيري الكثير من الانتقادات في الساعات الماضية من قبل العديد من متابعي ومشاهدي كريستيانو رونالدو للبرنامج، بدأ الكثير في دعمه وكان أبرزهم صديقة كريستيانو رونالدو، جورجينا.

واستغلت جورجينا رسالة مؤازرة فريق عمل البرنامج للصحفي حيث ردت وقالت: "إيدو أجيري، صحفي محترف، وايضًا شخص وصديق جيد.. نحن نحبك!!!"

كيف رد كريستيانو رونالدو عن الشائعات؟

نشر كريستيانو رونالدو بيانا رسميا عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، عبر فيه عن امتعاضه من الشائعات التي تتناولها وسائل الإعلام المختلفة في الفترة الأخيرة، حيث قال:: "كل من يعرفني يدرك مدى تركيزي على عملي، القليل من الكلام والكثير من العمل، هذا شعاري منذ بداية مسيرتي المهنية، وفي ضوء ما قيل وكُتب مؤخرا لابد لي من تحديد موقفي.

وأضاف: "هناك حالة من عدم الاحترام لي كشخص وكلاعب بسبب الطريقة التافهة التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام، وهي عدم احترام لجميع الأندية التي ذكرت في هذه الشائعات، وكذلك لاعبيها وموظفيها"

وتابع: "لقد كتبت قصتي مع ريال مدريد وتم تسجيلها بالكلمات والأرقام من خلال الجوائز والألقاب التي فزت بها، وكل شيء مسجل في المتحف بملعب سانتياجو برنابيو، وكذلك في أذهان كل مشجع للنادي، وأتذكر أنه في تلك السنوات التسع التي قضيتها هناك، كانت لدي علاقة عاطفية عميقة واحترام للجماهير والنادي أحتفظ بها حتى يومنا هذا، وأعلم أن مشجعي ريال مدريد الحقيقيين سيحتفظون بي في قلوبهم وسأضعهم في قلبي أيضًا".

وواصل: "بالإضافة إلى هذه الحلقة الأخيرة في إسبانيا، كانت هناك أخبار وقصص متكررة تربطني بعدد من الأندية في بعض الدوريات المختلفة، مع عدم محاولة للبحث عن الحقيقة".

وأتم: "كسرت صمتي الآن لأقول إنني لا يمكنني السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي واستخدامه بهذه الطريقة، تركيزي الآن على مسيرتي المهنية وعملي فقط، ملتزما ومستعدا لجميع التحديات التي يجب أن أواجهها وأي شيء آخر مجرد كلام".

يذكر أن إيدو أجيري أحد أفضل أصدقاء كريستيانو رونالدو، وقد شارك معه إجازة مؤخرًا بالإضافة إلى ذلك يبدو أن الأسرة البرتغالية تكن مودة خاصة جدًا للصحفي.

وسبق وأن ردت جورجينا بـ "هاهاها" ساخرة على منشور للصحفي يتضمن "تغريدة" كارلو أنشيلوتي الشهيرة التي نفى فيها اهتمامه بالنجم كريستيانو رونالدو.

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