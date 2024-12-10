بعد موسم استثنائي مع الملكي

حظى النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، بنسبة ضخمة من أصوات لاعبي كرة القدم المشاركين في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم، المقدمة من الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "FIFPRO".

ووفقًا للحساب الرسمي لـ"FIFPRO"، يتصدر بيلينجهام، التصويت لاختيار أفضل لاعب في العالم بحصوله على 11,176 صوتًا من اللاعبين المحترفين، مما يجعله اللاعب الأكثر تصويتًا في تشكيلة عام 2024.

وقدم بيلينجهام الذي انضم إلى ريال مدريد في صيف 2023، موسمًا مثاليًا مع الملكي (2023-2024)، حي سجل 23 هدفًا وصنع 13 تمريرة حاسمة خلال 42 مباراة، ليساهم في فوز الفريق الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي نفس السياق، تواجد بيلينجهام رفقة 5 لاعبين آخرين من ريال مدريد في التشكيل المثالي من "FIFPRO"، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: البرازيلي إيدريسون (مانشستر سيتي).

الدفاع: الإسباني داني كارفخال (ريال مدريد)، الألماني روديجر (ريال مدريد)، الهولندي فيرجيل فان ديك (ليفربول).

الوسط: البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، الإسباني رودري (مانشستر سيتي)، الألماني توني كروس (ريال مدريد سابقًا)، الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد).

الهجوم: البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، النرويج إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد - باريس سان جيرمان سابقًا).