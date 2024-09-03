"ما المضحك يا غبي؟" .. بيلينجهام يُوبخ شقيقه بسبب السخرية من صور "باتمان"

موقف طريف بين الثنائي على إنستجرام

قام جود بيلينجهام نجم ريال مدريد بتوبيخ شقيقه جوبي على سبيل المزاح، بعد سخريته من أحد منشوراته على موقع "إنستجرام" والمستوحاة من الشخصية الخيالية "باتمان".

جود نشر سلسلة من الصور المستوحاة من باتمان عبر حسابه، والتي لفتت أنظار العديد من المشجعين المتابعين له، بما في ذلك زميليه كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور، حيث ترك كل منهما تعليقًا له.

وقام بيلينجهام بالتعليق على هذه السلسلة بعبارة:"ببطء ولكن بثبات".

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وتعليقًا على هذا المنشور قام شقيقه جوبي بالسخرية من نجم ريال مدريد، ووضع رمزين تعبيريين ضاحكين يعكسان عدم اتخاذه الأمر بالجدية التي أظهرها شقيقه.

ورد عليه جود قائلًا:"ما المضحك يا دونات"، واستخدم بيلينجهام هذا التشبيه الدارج الذي يتم استخدامه لوصف أحد الأشخاص بالغباء.

يذكر أن بيلينجهام لا يتمتع ببداية جيدة للموسم الجديد مع ريال، حيث من المتوقع غيابه عن الملاعب حتى منتصف سبتمبر الجاري بعد تعرضه لإصابة عضلية في ساقه اليمنى بالتدريبات الشهر الماضي.