حلقة جديدة من صندوق أسرار النجم الإنجليزي

يواصل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، فتح صندوق أسراره وذكريات موسمه الأول مع النادي الملكي والذي شهد نجاحات كبيرة.

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وينشر بيلينجهام أسبوعيًا حلقة جديدة من برنامجه "جود" على قناته الرسمية بمنصة "يوتيوب"، وجاءت الحلقة الثانية اليوم الخميس التي تحدث فيها عن الكلاسيكو الأول له مع الريال ضد الغريم التقليدي برشلونة.

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بيلينجهام لعب مباراته الأولى أمام برشلونة في عقر دار الفريق الكتالوني خلال مباراة الدور الأول من الدوري الإسباني في الموسم الماضي، واستطاع أن يحول تأخر فريقه بهدف إلى فوز بعد تسجيله هدفين.

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وقال بيلينجهام في تصريحاته: "عندما سجل برشلونة الهدف الأول (في كلاسيكو الموسم الماضي)، بدأت أعتقد أن هذا الأمر قد يكون محرجًا بعض الشيء، ولكن عندما نظرت حولي إلى زملائي في الفريق، رأيت شعورًا بالهدوء، كما لو أنهم يعرفون شيئًا لا أعرفه".

وأضاف: "الهدف الأول في الكلاسيكو له مذاق خاص، قررت أن أسدد حتى دون أن أنظر إلى المرمى وعندما دخلت الكرة في الشباك، حل الصمت في جميع أرجاء الملعب، باستثناء مشجعي ريال مدريد الذين بدأوا في الصراخ".

وتابع الدولي الإنجليزي: "الأمر بدا كما لو كنا في ملعب سانتياجو برنابيو، بسبب الهدوء الذي كان يسود بقية أجزاء الملعب".

وتطرق بيلينجهام أيضًا إلى الحديث عن مباراة فريقه ضد جيرونا في سانتياجو برنابيو، والتي حسمها الملكي برباعية وسجل خلالها "جود" هدفين رائعين، قائلًا: "أجمل اللحظات عندما أسجل الأهداف، عندما أسدد كرة في الشباك أشعر أن أكثر من 100 مليون يشاهدون اللقاء، لكني أنا الوحيد الذي ألمس الكرة، أشعر وكأنني أملك الاستاد كله".