جودين يُصبح الأكثر لعبًا بقميص أوروجواي

إنجاز مهم لمدافع أتلتيكو مدريد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خاض دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد مباراته الـ126 مع أوروجواي ليُصبح اللاعب الأكثر ظهورًا بقميص منتخب بلاده، وكانت أمام تايلاند في الصين.

وتخطى جودين رقم مواطنه ماكسي بيريرا صاحب الـ125، وقد أحرز خلال تلك المسيرة المهمة 8 أهداف وكان جزءً من الفريق المتوج بكوبا أمريكا 2011.

ونجح المنتخب الأمريكي الجنوبي بالفوز على تايلاند 4-0 في نهائي بطولة الصين الودية، بعدما كان قد هزم أوزباكستان في المباراة الأولى بثلاثة أهداف دون رد.

ماتيتش يدعو مانشستر يونايتد للحفاظ على "العظيم" سولشار

وبهذا، حافظ المنتخب على لقبه للنسخة الثانية على التوالي، إذ كان قد فاز بالبطولة عام 2018 بتفوقه على ويلز في النهائي.

وبدأ جودين مباراة تايلاند لكنه غادر الملعب عند الدقيقة 70 والنتيجة تُشير لتقدم زملائه بثلاثة أهداف دون رد.

يُذكر أن عقد المدافع صاحب الـ33 عامًا مع أتلتيكو مدريد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسينضم للإنتر الإيطالي بدءً من الموسم القادم.