"الخيار الأفضل".. أسطورة ريال مدريد يرشح راموس لحل الأزمة الدفاعية في يناير!

ما رأي جوتي؟

اقترح جوتي، أسطورة ريال مدريد، أن يتعاقد النادي الملكي مع قائد الفريق السابق سيرخيو راموس، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويتواجد راموس دون فريق هذا الموسم، منذ انتهاء عقده مع إشبيلية في صيف 2024، علمًا بأنه ارتدى قميص ريال مدريد لمدة 16 عامًا انتهت في 2021، قبل أن يرحل صوب باريس سان جيرمان ومنه إلى إشبيلية.

ويعاني ريال مدريد من أزمة دفاعية كبرى، بسبب الإصابات العديدة في الخط الخلفي، والتي جاء آخرها الثنائي لوكاس فاسكيز وإيدر ميليتاو في مباراة أوساسونا اليوم السبت بالدوري الإسباني.

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وقال جوتي في تصريح لقناة DAZN: "إصابة ميليتاو تبدو خطيرة، ونأمل أن تكون النتائج الطبية مخالفة لذلك، لكن الأمر لا يبدو جيدًا".

وأضاف: "انظر إلى وجه أنشيلوتي، يبدو قلقًا للغاية، ميليتاو لاعب مهم جدًا، تعافى للتو من إصابة العام الماضي واستعاد مستواه، والآن أصبح دفاع ريال مدريد يعاني".

وواصل: "سأذكر اسمًا واضحًا، وهو الاسم الذي فكر فيه الكثير من الجماهير: سيرخيو راموس، إنه بدون فريق، ويمكنه اللعب كظهير أيمن وقلب دفاع، تكلفته صفرية، ولعب الموسم الماضي مع إشبيلية وأظهر مستوى جيدًا".

وختم: "يمكنك الذهاب إلى السوق والتعاقد مع لاعب مقابل مبلغ كبير، يدعم الفريق خلال السنوات العشر القادمة، لكن في ديسمبر، إذا كنت تبحث عن حل مؤقت، أعتقد أن راموس هو الخيار الأفضل، إنه يعرف الفريق جيدًا، ولا يزال جيدًا ويمكنه تقديم الكثير خلال الأشهر الستة المقبلة".