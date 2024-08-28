مكالمة جيسوس وحديث نيفيش .. جواو كانسيلو يُبدي انبهاره بتقديمه في الهلال!

كانسيلو يكشف عن سعادته الكبيرة بعد تقديمه في الهلال

عبر النجم البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن لفريق الهلال، عن انبهاره بطريقة تقديمه كلاعب جديد في صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الهلال أمس الثلاثاء، عن التعاقد مع كانسيلو قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، ليكون لاعبًا مع الزعيم بداية من موسم 2024-25.

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وخلال الفيديو الذي نشره حساب الهلال على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، قام كانسيلو بالحديث في مكالمة هاتفية مع مدربه البرتغالي جورج جيسوس، حيث قال له: "أنا في باريس وانتهيت من عمل جزء من التصوير بالملابس الرياضية، والآن سأذهب لاستكمال عمل الفحوصات الطبية".

وتحدث كانسيلو على الفيديو الذي نشره حساب الهلال من أجل تقديم الصفقة، حيث قال: "الفيديو التقديمي مذهل في تفاصيله عن بلدي وفيديو فاخر جدًا، وسعيد جدًا بسببه".

وتحول جواو للحديث عن الكرة السعودية، حيث قال: "الكرة السعودية إلى الأعلى وأنا مستعد لبدء تحدٍ جديد، نعم أنا سعيد جدًا لأنني هنا في أكبر فريق في آسيا وما شاهدته من قبل يثبت أن الكرة السعودية تنمو".

واختتم كانسيلو حديثه قائلًا: "أنا سعيد لتواجدي هنا لبدء مغامرة جديدة مع عائلتي وتحدثت مع روبن نيفيش وأخبرني الكثير بشأن المدينة والنادي وأنا وعائلتي سعداء جدًا".