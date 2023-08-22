جواو فيليكس ينضم إلى برشلونة في حالة واحدة!

وكيل البرتغالي عليه استغلال هذا الاحتمال..

لا تزال عملية انضمام البرتغالي جواو فيليكس إلى برشلونة محل الكثير من الشك في ظل ضعف المستوى المادي الذي يمكن أن يصل إليه برشلونة في محاولته إغراء اللاعب وناديه أتلتيكو مدريد.

اللاعب يريد الانضمام إلى برشلونة، قد يكون ذلك على سبيل الإعارة تلافيًا لسيناريوهات مادية لن يستطيع برشلونة تلبيتها، لكن حتى إذا تم حل تلك الأمور، فلا يوجد إلا احتمال فني واحد يجعل لجواو فيليكس مكانًا في الخط الأمامي لبرشلونة.

يعتمد المدرب تشافي هيرنانديز على كل من رافينيا وليفاندوفسكي وأنسو فاتي ولامين يامال وفيران توريس وعبد الصمد الزلزولي كخيارات ستة أكيدة في الهجوم، ولا يبدو مستعجلًا على إضافة عنصر جديد يبدأ عملية المداورة.

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إلا ان العنصر الوحيد الذي يمكن أن تتم مساومته هو أنسو فاتي، الذي يبدو غير سعيد في البلوجرانا مع قلة الدقائق التي يحصل عليها وعدم بدئه أساسيًا في أي من المباراتين الافتتاحيتين للموسم الجاري من الدوري الإسباني 2023-2024.

صحيفة "ماركا" أشارت إلى شيء آخر هام، هو أن البرتغالي جورج مينديش وكيل اللاعبين، يستطيع تسهيل صفقة تبادلية أو العمل على رحيل فاتي من أحل ضم فيليكس، هذه هي الحالة الوحيدة التي قد تجعل انضمام البرتغالي إلى برشلونة ممكنًا.