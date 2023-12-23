جواو فيليكس في الرياض.. نجم برشلونة يثير الجدل حول مستقبله!

ستوري إنستجرام يفتح الباب القديم مجددا!

أثار البرتغالي جواو فيليكس نجم برشلونة، المعار من أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم، الجدل بشأن مستقبله في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان جواو قد ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي في الميركاتو الماضي، لكنه تمسك بالانتقال إلى برشلونة من أجل "تحقيق حلم طفولته"، حسب تعبيره.

ونشر جواو "ستوري" عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، لصورة تبرز معالم مدينة الرياض السعودية، في إشارة إلى قضائه الإجازة الحالية في المملكة.

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وكانت صحيفة سبورت الإسبانية قد ذكرت أن برشلونة سيعمل خلال الفترة المقبلة على تمديد إعارة جواو من أتلتيكو مدريد لموسم إضافي، مع وضع بند بالشراء الإجباري في صيف 2025.

ويقدم فيليكس أداءً مميزًا مع برشلونة هذا الموسم، رغم تذبذب نتائج الفريق مؤخرًا، إذ خاض 20 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.