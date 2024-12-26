خيانة لابورتا وتدخل بيريز "المُدمر" .. كواليس جديدة وراء فشل برشلونة في تجديد عقد ميسي

مكالمة هاتفية من مدريد أفسدت كل شيء

أعادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فتح الباب حول فشل برشلونة في تجديد عقد أسطورة الفريق ليونيل ميسي في صيف 2021، ليرحل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

ميسي أراد الاستمرار في برشلونة بأي ثمن، وكان على وشك توقيع عقود التجديد وبالفعل ظهر والده في "كامب نو"، أثناء انشغال "ليو" في إجازته الصيفية، بينما كان جاهزًا لتأمين بقاء ابنه داخل النادي الكتالوني، لكن حدث شيء قلب الأمور رأس على عقب ودفع برشلونة للتراجع.

وكشفت "سبورت" عن كواليس جديدة بشأن أزمة عدم التجديد لميسي، حيث أوضحت أن لابورتا كان يضمن فور وصوله إلى مقعد الرئيس التجديد لميسي، لكنه فوجئ بالوضع المالي الكارثي للفريق بسبب الرواتب المرتفعة للاعبين وكذلك أزمة كورونا.

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ودفعت هذه الأزمة الاقتصادية، رئيس برشلونة إلى التحالف مع خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، لتوقيع اتفاقية التعاقد مع صندوق (CVC) والتي كانت ستدر على أندية المسابقة، حوالي 2 مليار و700 مليون يورو، مُقابل الحصول على نسبة من حقوق البث التلفزيوني لـ25 عامًا.

هذه الاتفاقية، دفعت لابورتا للتأكيد أمام جماهير برشلونة ووسائل الإعلام أن تجديد عقد ميسي يسير في الطريق الصحيح، لكن عندما علم فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد بتفاصيل صفقة الصندوق دخل في حالة غضب شديد، حيث أدرك حجم المخاطرة من ورائها، لكون الأموال التي ستدخل للأندية ستُعتبر ديونًا في المستقبل.

وأثناء استعداد برشلونة لتجديد عقد ميسي، تدخل بيريز وطالب المدير العام لريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز، بالاتصال بنظيره في نادي برشلونة، فيران ريفيرتر، ليسأله عما إذا كان على علم بشروط صندوق الاستثمار، التي وافق عليها لابورتا لكنه لم يكن يعلمها، فأبلغه مسؤول النادي الملكي بها كاملة.

على الفور تواصل ريفيرتر، مع خوسيه إلياس، وهو من ساعد جوان لابورتا في الفوز بالانتخابات، بوضع ضمان بقيمة 40 مليون يورو، وهو ما اعتبره لابورتا خيانة، فيما انفجر خوسيه إلياس غضباً عند سماعه بالشروط والعقد، الذي كان لابورتا على وشك توقيعه مع صندوق الاستثمار بالتعاون خافيير تيباس، كما هدده بسحب ضمانه، في حال مواصلة التعامل مع هذا الصندوق.

في هذه اللحظة، انسحب لابورتا من اتفاقه مع تيباس بشأن صفقة صندوق الاستثمار واتخذ قراره بعدم تجديد عقد ليونيل ميسي، ولم يكن هناك مجال للتراجع.