لحل أزمة "تسجيل أولمو" .. جوان لابورتا يعود من الإمارات بعد رحلة ناجحة

رئيس برشلونة يقترب من حل المشكلة المالية لناديه

عاد جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، صباح الأحد إلى مطار "جوسيب تارايدياس" في برشلونة قادمًا من دبي، حيث نجح في إتمام جزء من صفقة بيع مقاعد كبار الشخصيات (VIP) في ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن قيمة الصفقة تُقدّر بـ100 مليون يورو، وهي خطوة حاسمة لضمان تسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور، وأيضًا لاستعادة القدرة على العمل وفق قاعدة 1/1 للعب المالي النظيف التي تفرضها رابطة الدوري الإسباني.

يأتي ذلك بعد أن تلقى برشلونة ضربة قضائية يوم الجمعة الماضي برفض المحكمة التجارية العاشرة التدابير الاحترازية التي طلبها النادي لتسجيل داني أولمو -بعكس القرار السابق الذي سمح بتسجيل جافي- قضى لابورتا يومين مكثفين في دبي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وهناك، عقد لابورتا اجتماعات متسارعة لإنهاء الاتفاقات المتعلقة ببيع مقاعد كبار الشخصيات، حيث فضّل التركيز على هذه المفاوضات بدلاً من حضور حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر"، الذي شهد تتويج لامين يامال، أيتانا بونماتي، وفريق السيدات بجوائز مختلفة.

نجح لابورتا في إتمام جزء من الصفقة في دبي، لكنه عاد مبكرًا إلى برشلونة لإنهاء بقية الاتفاقات التي تستوجب توقيعه.

وفقًا لمصادر الصحيفة من داخل النادي، فإن المفاوضات تسير بشكل جيد، ويتوقع أن يتم استكمال بيع 100% من مقاعد كبار الشخصيات اليوم أو غدًا.

إتمام هذه الصفقة لن يقتصر فقط على تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، بل سيسمح لبرشلونة بالعودة إلى العمل بسلاسة في سوق الانتقالات.

كما أن النادي لديه عروض متقدمة من دول أخرى لإتمام المزيد من الصفقات المتعلقة بالمقاعد، مما يعزز الاستقرار المالي للنادي.