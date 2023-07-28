جواز سفر غير معلن عنه يحل أزمة بيلينجهام في ريال مدريد!

النادي الملكي لن يعاني مشاكل في تسجيل اللاعب.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لن يواجه صعوبات فيما يخص تسجيله في صفوف فريقه الجديد ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن عملية تسجيل اللاعب كانت ستشهد صعوبات عديدة بالفعل بسبب جواز سفره الإنجليزي.

ذكرت أن اللاعب كان سيتم معاملته على أنه من خارج الاتحاد الاوروبي، وبالتالي كان سيأخذ مكان لاعب أجنبي في صفوف الملكي.

لكن أوضح الصحفي خوسيه فيليكس دياز أن اللاعب يمتلك جواز سفر أيرلندي مما يعني أنه سيتم اعتباره لاعبًا من داخل الاتحاد الأوروبي دون الحاجة لأخذ أماكن أجنبية في القائمة.

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جدير بالذكر أن بيلينجهام كان قد انضم لصفوف النادي الملكي قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل حوالي 103 مليون يورو بالإضافة إلى متغييرات عديدة.