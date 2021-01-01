جوارديولا يُنافس توخيل على مدرب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي، ولينجارد يتصدر قائمة اللاعبين!

من يظفر بالجائزة في النهاية؟

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المدربين وكذلك اللاعبين المرشحين لجائزة شهر فبراير لعام 2021.

البداية من اللاعبين، حيث أتى على رأس قائمتهم جيسي لينجارد، المُعار إلى وست هام من مانشستر يونايتد، والذي قدّم مردودًا استثنائيًا منذ ارتدائه لقميص الهامرز.

كما تواجد برونو فيرنانديش في القائمة جنبًا إلى جنب مع نجم مانشستر سيتي المتألق إلكاي جوندوان وزميله الظهير الأيمن جواو كانسيلو.

⚪️ Joachim Andersen

🦊 Harvey Barnes

🔵 Joao Cancelo

🔴 Bruno Fernandes

🔥 Ilkay Gundogan

⚒️ Jesse Lingard

🐺 Ruben Neves

🇧🇷 Raphinha



Who gets your vote for February's @EASPORTSFIFA Player of the Month?



➡️ https://t.co/8W5E1TDy45#PLAwards pic.twitter.com/X6kGvNED82 — Premier League (@premierleague) March 5, 2021

رافينيا نجم ليدز يونايتد أيضًا أتى في القائمة، ومعه روبن نيفيس لاعب وولفرهامبتون، ونجم ليستر سيتي المُصاب مؤخرًا هيرفي بارنز وأخيرًا يواخيم أندرسن قلب دفاع فولهام.

أما قائمة المدربين فقد شملت أربعة أسماء، أولها متصدر الدوري الإنجليزي ومدرب سيتي، بيب جوارديولا، إلى جانب من أحدث ثورة هائلة في تشيلسي منذ وصوله، توماس توخيل.

بجوار جوارديولا وتوخيل تواجد سكوت باركر، مدرب فولهام، الذي استطاع أن يُحيي آمال النادي اللندني في البقاء بالبريميرليج بسلسلة من الانتصارات مؤخرًا، وكذلك نونو سانتو مدرب وولفرهامبتون.

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الجدير بالذكر أن الفائز بجائزة لاعب شهر يناير كان إلكاي جوندوان، بينما من فاز بجائزة مدرب الشهر الماضي كان بيب جوارديولا.