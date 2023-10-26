جوارديولا يمهد لـ"انتقال" كيفين دي بروينه إلى النصر بهذه الخطوة!

خطوة جديدة تقرب نادي النصر من صفقته العالمية الكبرى

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ربما يكون "جوهرة" نادي بايرن ميونخ الألماني؛ هو كلمة السر في انتقال النجم البلجيكي الكبير كيفين دي بروينه، إلى النصر السعودي، في الفترة القليلة القادمة.

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جوهرة البايرن المقصود هُنا؛ هو الألماني الشاب جمال موسيالا، البالغ من العمر 20 سنة، والذي يجيد في مركزي صناعة اللعب والجناح الهجومي.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي الألماني ماكسيميليان كوخ، عن رغب قوية من الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في التعاقد مع موسيالا.

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وكشف كوخ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، عن أن جوارديولا، يرى أن موسيالا أحد أفضل 10 لاعبين في العالم؛ لذلك يريد ضمه ليكون "خليفة" دي بروينه.

يأتي ذلك بالتزامن مع تأكيدات الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، منذ يومين تقريبًا، على تحرك النصر؛ لضم النجم البلجيكي، وجمعه مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في فريقٍ واحد.

وقبل ظهور السيتزنس في الصورة.. ارتبط اسم جمال موسيالا، بالانتقال إلى نادي ليفربول الإنجليزي؛ ليكون بديلًا عن الفرعون المصري محمد صلاح، بالإضافة إلى العملاق الإسباني ريال مدريد.

جدير بالذكر أن موسيالا، سجل 33 هدفًا وصنع 26 آخرين، خلال 135 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، في مختلف المسابقات.

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