جوارديولا يكشف مصير هالاند من مواجهة ليفربول

هل يشارك هالاند في قمة الدوري الإنجليزي؟

تحدث بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن إصابة إرلينج هالاند لاعب فريقه، وإمكانية مشاركته أمام ليفربول، في قمة الدوري الإنجليزي المرتقبة.

ويستعد مانشستر سيتي، لاستضافة ليفربول، في قمة الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، صباح السبت 25 نوفمبر على ملعب الاتحاد.

وكان هالاند، قد تعرض إلى إصابة في الكاحل الأيسر لقدمه، في آخر الأسبوع الماضي، أثناء الدقائق الأخيرة من مباراة النرويج وجزر فارو، ليتأكد بعدها غيابه عن مباراة النرويج القادمة.

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وكشف بيب جوارديولا، أن المهاجم النرويجي بالفعل شارك في جزء من تدريبات الفريق، يوم أمس الخميس، مشيرًا إلى أن الفريق يأمل أن يواصل اللاعب التحسن كي يتمكن من المشاركة في اللقاء.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات صحفية: "لقد تدرب هالاند معنا بالأمس، ولكنه كان يعاني من بعض الانزعاجات، اليوم سيخوض التدريب الأخير نأمل أن يشارك في مباراة ليفربول".

وأضاف: "سنرى في جلسة التدريب المسائية يوم الجمعة، من سيكون متاحًا لمباراة ليفربول، ومن سيغيب بسبب فترة التوقف الدولي الأخيرة".