جوارديولا يكشف.. متى سيعتزل التدريب؟

منطقي إلى حد كبير..

اعتبر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن مسيرته التدريبية قد تطول عمّا كان يُخطط له من قبل، في ظل وجود أهداف لا يزال يطمح لتحقيقها.

وكان جوارديولا قد صرح في بداية مسيرته أنه لن يستمر طويلًا في مهنة التدريب، لكنه عاد الآن وكشف أنه من وحي الخبرة التي اكتسبها غيّر كثيرًا من هذه الفكرة.

ويدخل الفيلسوف الإسباني عامه الخامس في تدريب السيتي، في التجربة الأطول له على الإطلاق منذ انطلاق مسيرته التدريبة الاحترافية في 2008 مع برشلونة.

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جوارديولا قال "بالطبع أنا أفضل الآن، بالتأكيد الخبرة تساعدك كثيرًا خصوصًا بالطريقة التي أعيشها في مهنتي حاليًا".

كما أضاف "من قبل كنت أظن أنني سأتقاعد مبكرًا، الآن ربما أفكر في أنني سأتقاعد وأنا أكبر سنًا قليلًا، أنا في الخمسين الآن، إنه عمر جميل حقًا!".

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الجدير بالذكر أن جوارديولا قد مدد تعاقده مع سيتي لعامين إضافيين في وقت سابق من 2020، مع تنبؤات بأن تكون تجربته التالية على الأراضي الإيطالية.

كما تجدر الإشارة إلى أن جوارديولا حقق الدوري في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، إلى جانب تحقيقه للقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع برشلونة.