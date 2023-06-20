جوارديولا يقصف جبهة لوكاكو : منحني لقب دوري الأبطال ولن أساعد برشلونة!

المدرب الإسباني يسخر من المهاجم البلجيكي

رغم القوة الخارقة لفريقه الموسم الماضي، إلا أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، يعتقد أن الفضل لفوز فريقه بدوري أبطال أوروبا يعود إلى روميلو لوكاكو.

سيتي نجح في التتويج بالثلاثية بالحصول على الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الاتحاد، حيث فاز بنهائي الأبطال على حساب إنتر الإيطالي بهدف دون رد سجله رودري، في المواجهة التي أضاع فيها لوكاكو فرصة محققة من كرة راسية أمام المرمى.

وخلال تواجده في مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، تم سؤال بيب عن حظوظ برشلونة في دوري الأبطال الموسم القادم ليرد قائلًا:"لقد فازوا بالدوري والنادي يعرف ما يجب فعله للحصول على اللقب".

وأضاف:"المدرب تشافي هيرنانديز ومدير النادي ماتيو أليماني يعرفان أكثر مني ما هي المتطلبات اللازمة للفوز بدوري الأبطال، أنا لا أعرف أي شيء ولا يمكنني مساعدتهم، أنا بطل أوروبا لأن أحد اللاعبين فشل في التسجيل من على بعد ثلاثة أمتار من المرمى".

يذكر أن لوكاكو أعرب عن حالة الإحباط الشديدة التي يعيشها بسبب هذه الفرصة الضائعة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى رغبته في البقاء مع إنتر بعد انتهاء فترة إعارته من تشيلسي.