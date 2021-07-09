يواصل برشلونة البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية التي يمر بها، وقد يمنحه جوارديولا مساعدة كبرى.

أصبح الهدف الأكبر لنادي برشلونة الإسباني خلال الصيف الحالي متمثلًا في التخلص من عدد من اللاعبين أصحاب الرواتب العالية، من أجل تحسين وضع ميزانيته.

ويعيش برشلونة وضعية اقتصادية معقدة للغاية، حيث يتجاوز حد ميزانية الرواتب الكتلة المقررة من جانب رابطة الدوري الإسباني، ولذلك فإن النادي الكتالوني مجبر على بيع بعض لاعبيه أصحاب الرواتب العالية.

كما أن برشلونة لم يتمكن حتى الآن من توقيع عقد جديد مع نجمه وأسطورته ليونيل ميسي، حيث لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن العقد الجديد حتى الآن بسبب الأزمة الاقتصادية.

وخلال الأيام الماضية، أفادت تقارير بأن برشلونة يفتح الباب أمام رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم الفريق، الذي يعد واحدًا من بين أصحاب أعلى الرواتب في النادي الكتالوني.

كيف يساعد جوارديولا برشلونة في حل أزمته؟

يبحث نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن مهاجم جديد بعد رحيل الأرجنتيني سيرخيو أجويرو عن النادي في الصيف الحالي، متجهًا صوب برشلونة بعد انتهاء عقده في ملعب "الاتحاد".

وحسب موقع "فوت ميركاتو" المتخصص في سوق الانتقالات، فإن مانشستر سيتي أصبح أحد الخيارات التي قد تخلص برشلونة من جريزمان خلال الصيف الحالي.

وأشار الموقع إلى أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أجرى اتصالًا هاتفيًا مع جريزمان، لمحاولة إقناعه بالقدوم إلى فريقه.

ورغم أن أولوية مانشستر سيتي في تدعيم خط الهجوم تتمثل في التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام، إلا أن جريزمان قد يصبح بديل المهاجم الإنجليزي في حالة مغالاة "السبيرز" في القيمة التي يرغبون في الحصول عليها مقابل التخلي عنه.

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