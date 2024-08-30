جوارديولا فقط يفعل ذلك.. هذه هي هدية "بيب" لموظفي مانشستر سيتي!

أشياء رائعة يقوم بها المدرب الإسباني في الفريق السماوي

يتولى بيب جوارديولا مسؤولية تدريب الفريق الأول لمانشستر سيتي منذ ثماني سنوات، منذ بداياته، فاز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، أربعة منها على التوالي، وكأسين للاتحاد الإنجليزي، وأربعة كؤوس رابطة، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

رحلة طويلة يخوضها المدرب الإسباني الذي يصنع التاريخ في السيتي، ومع ذلك، من أجل إضافة العديد من الألقاب إلى قائمة إنجازات "السماوي" يعرف أنه بحاجة إلى مساعدة جميع العاملين الذين يحيطون بالفريق ولهذا السبب أعطى كل منهم ما مجموعه 12000 يورو كمكافأة، وفقًا لصحيفة "ريليفو".

تلقى حوالي 70 شخصًا هذه المنحة من المدرب الإسباني، بما في ذلك الطهاة، وموظفو الاستقبال، وأخصائيو العلاج الطبيعي، وصانعو القهوة، وموظفو الأمن.

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هذه المنحة هي طريقة يثمن بها الإسباني عمل موظفي الفريق الأول للسيتي بعد موسم تألقوا فيه، وليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها جوارديولا بمثل هذه اللفتة تجاه طاقم مانشستر سيتي.

الموسم الماضي، قدم لهم مكافأة مالية إضافة إلى جائزة الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. وبلغ هذا التعويض مليون يورو تقاسمه المدير مع جميع الموظفين، وتقول الصحيفة إنه أخرجها من مكافأته الخاصة التي حصل عليها من النادي.