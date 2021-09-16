جوارديولا يفسر سر انفعاله على محرز وجريليش

جوارديولا وبخ محرز وجريليش بشكل عنيف خلال مباراة لايبزيج.

بالنسبة إلى المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، فإن الفوز وحده لا يكفي، حيث يطمح دائمًا إلى أن يقدم جميع اللاعبين أداءً مثاليًا على أرض الملعب.

مانشستر سيتي حقق انتصارًا كاسحًا على لايبزيج الألماني بنتيجة 6-3 في مباراة الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم الفوز الكاسح، إلا أن جوارديولا ظهر منفعلًا أثناء المباراة خلال حديثه مع النجم الجزائري رياض محرز، وتكرر الأمر نفسه مع لاعب الوسط الإنجليزي جاك جريليش.

محرز وجريليش قدم أداءً مميزًا للغاية خلال المباراة، وتمكنا من التسجيل بالفعل في سداسية مانشستر سيتي، لكن ذلك لم يمنع انفعال جوارديولا عليهما.

بماذا فسر جوارديولا حديثه الغاضب إلى محرز وجريليش؟

خلال التصريحات التي أدلى بها بعد المباراة، كشف جوارديولا إلى السبب الذي دفعه إلى توبيخ محرز وجريليش، رغم الأداء الكبير الذي قدماه.

وقال جوارديولا في تصريحات لقناة "بي تي سبورت" الإنجليزية: "تحدثنا بين الشوطين عن الطريقة التي كان علينا الدفاع بها، ولم يلتزما بذلك".

وأضاف: "أخبرتهما عن كيفية القيام بالآليات الدفاعية، أعلم أن ذلك ليس من السهل في بعض الأحيان، لكن فقدان الكرة في منطقة خطرة يسمح للمنافس بالوصول إلى المرمى بتمريرة أو تمريرتين".

ماذا قال جريليش عما حدث من جوارديولا؟

جاك جريليش، ورغم التوبيخ الذي تلقاه من جوارديولا ظهر في نهاية المطاف سعيدًا بعد ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا مع بطل إنجلترا.

وخلال تصريحات أدلى بها لقناة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، لم يتردد جريليش في الإشادة بمدربه.

Jack Grealish: ⚽️🅰️

Riyad Mahrez: ⚽️



It doesn't matter how well you're playing, if you don't do your defensive duties Pep Guardiola will tell you all about it 😤#UCL pic.twitter.com/f9ZQFxaq4w — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 15, 2021

وقال نجم منتخب إنجلترا: "كان الأمر يتعلق فقط بالعمل الدفاعي، ولن أتحدث عنه أكثر، لأنه ربما يريد تطبيق نفس التكتيكات في المباراة المقبلة".

وتابع: "بيب يريد دائمًا أن نؤدي بقوة أكبر هجوميًا ودفاعيًا، وبالطبع سأستمع إليه بعد كل ما قدمه خلال مسيرته، من الواضح أنه يعطي فقط معلومات مفيدة".

ما هو موقف رياض محرز من واقعة جوارديولا؟

من جانبه، لم يعلق رياض محرز على حديث مدربه الغاضب إليه أثناء مباراة لايبزيج، وحينها كان مانشستر سيتي متقدمًا بفارق هدفين.

جوارديولا ظهر غاضبًا للغاية أثناء حديثه إلى محرز، والمدرب يدعي أنه طالب اللاعب بأن يكون أكثر حرصًا في الشق الدفاعي بسبب خطورة لايبزيج.

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