جوارديولا يُعلن إصابات مانشستر سيتي ويُثني على برايتون

إشادة واسعة بالخصوم..

أثنى بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على منافسه المقبل برايتون، مؤكدًا على أن كتيبته في حاجة إلى أن تكون في أعلى مستوياتها للانتصار عليهم.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع برايتون على ملعب الأخير يوم الأربعاء المقبل لحساب الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي، ويرفض جوارديولا الاستهانة بخصومه رغم فارق المراكز.

برايتون يأتي في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة ويُصارع على الهبوط، إلا أن الفيلسوف يؤمن أن هذا لا يعبر عن حقيقة المستويات التي يقدمونها هذا الموسم.

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جوارديولا قال في المؤتمر الصحفي للمباراة "من الممتع مشاهدتهم وتحليلهم، عندما تراهم فأنت حقًا تهتم بالجودة. قلت للاعبين أن علينا التواجد في أعلى مستوى ممكن للتنافس ضدهم".

كما أضاف "أنا معجب كثيرًا بالمدرب جراهام بوتر، يلعب الجميع في مراكزهم وتأتي الكرة ولديهم الشجاعة دائمًا، تعجبني كثيرًا كرتهم وسيكون حقًا اختبارًا جيدًا لنا".

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أما عن الإصابات والغيابات، فقال "لابورت مصاب وآكي مصاب، كول بالمر في العزل أيضًا. أجويرو؟ أعتقد أنه في الحجر الصحي وسيكون جاهزًا بعد تسعة أو عشرة أيام".

وأتم "لعبنا في الفترة الماضية بـ14 لاعبًا فقط، لقد كُنّا في مأزق، لكن الأمر الجيد أننا فزنا ولكننا عانينا، علينا يوميًا إعادة ضبط ما نفعله والقيام بما فعلناه آخر السنوات مرة أخرى".

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا قد ضرب مانشستر سيتي في الآونة الأخيرة لدرجة تأجيل مباراة إيفرتون قبل أسبوعين خوفًا من تفشيه بين لاعبي التوفيز.

كما تجدر الإشارة إلى أن سيتي يحتل حاليًا المركز الخامس برصيد 29 نقطة وبفارق 4 نقاط فقط عن الصدارة، بينما نجح رغم الغيابات في بلوغ نهائي كأس كاراباو بعد الفوز على الجار مانشستر يونايتد.