جوارديولا يعترف بأسباب استبعاد محرز: خوفًا من اختبار المنشطات

بيب جوارديولا خشى على نجمه الجزائري رياض محرز من اختبار المنشطات فاستبعده من مواجهة ليفربول.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن أسباب استبعاده للنجم الجزائري رياض محرز من مواجهة ليفربول في لقاء الدرع الخيرية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب الإسباني ونقلتها على لسانه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وأكد خلالها أن الخوف من اختبار المنشطات كان هو السبب الأساسي في الاسبتعاد.

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جوارديولا يتحدث عن المنافسة قبل بداية الموسم الطويل 🗣️ pic.twitter.com/Nic2fY4iKV — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 4, 2019

وقال جوارديولا: "رياض محرز اتصل بي بعدما توج بطلًا لكأس الأمم الإفريقية وقال لي إنه يريد العودة خلال 10 أيام، وأنه يريد أن يلعب أمام فريق ليفربول".

وأضاف: "وقتها قلت له إن ذلك سيكون مثاليًا، لكنني لم أكن أعرف ما الذي تناوله من أدوية ولم يتعرف عليها الأطباء أيضًا، لهذا ولأسباب لها علاقة لاختبار المنشطات تم استبعاده من المباراة حتى نتعرف على نوع العلاج الذي حصل عليه".

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وأكمل: "أتمنى أن يكون جاهزًا لمباراة الفريق المقبلة أمام وست هام، في المستقبل سيكون كل شيء على ما يرام".

جدير بالذكر أن محرز كان خارج قائمة مانشستر سيتي في لقاء الأمس الذي حقق فيه الفريق الفوز بركلات الترجيح على حساب ليفربول