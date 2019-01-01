الخطوة الأخيرة - مانشستر سيتي يحسم صفقة كانسيلو مقابل دانييلو ومبلغ مالي

الصفقة قد تتم خلال الساعات القليلة القادمة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي يوفنتوس يستعد للدخول في صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وفقاً لرومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت، فإن يوفنتوس سيدخل مع بطل الدوري الإنجليزي، في صفقة تبادلية بين جواو كانسيلو، لاعب السيدة العجوز، ودانيلو لاعب الفريق الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يدفع مانشستر سيتي 30 مليون يورو لإدارة السيدة العجوز بالإضافة إلى مدافعه دانيلو، للحصول على البرتغالي صاحب الـ 25 عاماً.

وتشير التقارير، إلى أن الصفقة قد تنتهي خلال الساعات القليلة القادمة، بعد اتفاق جميع الأطراف، ويتبقى فقط الأعمال الورقية.

وانضم كانسيلو إلى يوفنتوس الموسم الماضي، ولعب 25 مباراة في بطولة الدوري، نجح خلالها في تسجيل هدفاً، وصناعة ثلاثة آخرين.

وعلى الجانب الآخر، لعب دانيلو تحت قيادة جوارديولا 11 مباراة، سجل خلالها هدفاً واحداً، في بطولة الدوري الإنجليزي.