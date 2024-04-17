"لست نادمًا على الإطلاق" .. جوارديولا يعترف بأفضلية ريال مدريد في شيء وحيد!

"لم نفعل ما يكفي للعبور إلى نصف النهائي"

اعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بأحقية ريال مدريد في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تخطيه عقبة السيتزين الصعبة بسيناريو مثير.

وتمكن ريال مدريد من الفوز على مانشستر سيتي في عقر داره بملعب الاتحاد بركلات الترجيح (4-3)، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري الأبطال في مباراة انتهت خلال الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

وقال بيب في تصريحاته بعد المباراة: "ريال مدريد كانوا أفضل منا في ضربات الترجيح، لذلك هم في نصف النهائي ونحن لا. يجب أن أقول شكرًا للاعبين من أعماق قلبي بسبب الطريقة التي لعبوا بها. لكن كرة القدم تدور حول الفوز ولم نفعل ما يكفي، لكننا كنا استثنائيين".

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وتابع جوارديولا: "في بعض الأحيان يمكنك الفوز بركلات الترجيح وأحيانًا لا. لكن في المباراة لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا، على الرغم من أننا دافعنا حقًا عن الفوز".

وأردف: "الجميع ظهر على مستوى عالٍ. قلنا إنه يتعين علينا أن نكون في أفضل حالاتنا من أجل تحقيق الفوز. كنت أفضل الفوز ولكن تهانينا لريال مدريد، فعلنا كل شيء، لذلك لست نادمًا على الإطلاق على أي شيء".

وختم: "أقول دائمًا كمدرب، الأمر يتعلق بتسجيل المزيد من الأهداف واستقبال أقل عدد ممكن وقد فعلنا كل شيء. لقد لعبنا بشكل استثنائي ولكن لسوء الحظ لم نتمكن من الفوز، لذلك هذا هو الحال".

ومن المُقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ الألماني، في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، والذي حسم التأهل على حساب آرسنال.